Chivas es líder al momento de la Liga MX tras vencer al Atlante en la Jornada 15 del Apertura 2026

Santiago Sandoval, de Chivas, celebra uno de sus goles en ante Atlante en la Liga MX

En una noche redonda en el Estadio Akron, Santiago Sandoval marcó doblete y las Chivas vencieron 4-2 al Atlante en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, resultado que pone a los rojiblancos como líderes momentáneos del certamen.

El Rebaño Sagrado llegó a 29 puntos para ponerse en la cima del campeonato, pero el América puede desbancarlos si le ganan a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Azteca. De hecho hasta el empate le sirve a las Águilas. Si Chivas quiere dormir líder necesita que los azulcremas pierdan.

¡Y llegó el primero del Rebaño! ❤️🤍



Santi Sandoval no iba a fallar una oportunidad así.



Etiqueten a su Chivahermano favorito pa' que reviva este GOL de 'Sando'. 🐐#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #CHIATL pic.twitter.com/LyDvhfdVtW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2026

Chivas se impone en casa al Atlante

Además de Sandoval, Efraín Álvarez y Diogo Bagüí (autogol) ayudaron a la causa del Club Deportivo Guadalajara. La visita tuvo una momentánea reacción al 60’ con gol de Martín Sarrafiore, quien con un desvío le cambió la trayectoria al balón que Raúl Rangel parecía tener ya controlado.

A Santiago Sandoval le gusta anotar en casa, el Estadio Akron, pues tiene doblete en esta cancha ante Tigres, Pumas y ahora los Potro de Hierro, que tuvieron una de sus peores actuaciones en su semestre de regreso al máximo circuito.

El partido fue completamente del lado de las Chivas, que dominaron el juego y capitalizaron bien los espacios atrás que dejaba el conjunto capitalino. A los nueve minutos Santi Sandoval ya había abierto el marcador con un potente disparo dentro del área, luego de la falla de un central rival.

Daniel Aguirre consiguió un desvío del balón de uno de los elementos del Atlante y los rojiblancos incrementaron su ventaja. Los pupilos de Gabriel Milito siempre tuvieron el control del juego.

Un 'escorpión' nada ortodoxo, pero igual cuenta. 🦂



Aquí les dejo el gol con el que descontó el @Atlante esta noche. 💙❤️



Lo hizo Sarrafiore.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #CHIATL pic.twitter.com/48ONXnFYjS — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2026

Los Potros descuentan al final del duelo

Cuando los Potros de Hierro de Miguel Herrera respondieron con su diana, Efraín Álvarez tardó cuatro minutos para bajarle el ánimo a los azulgranas, que como ha sido su sello en el certamen, siempre van al ataque sin importar si están ganando o perdiendo.

Muchas veces ese ímpetu ofensivo es el que provoca que dejen espacios en la zona baja y los rivales logran capitalizar, como fue el caso justamente ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Al 81′ el Atlante tuvo otra bocana de aire con un penalti a favor. Johan Julio fue el encargado de cambiarlo por el segundo tanto de la noche para los de la Ciudad de México. El delantero de los Potros de Hierro engañó al Tala Rangel y cruzó su disparo de pierna derecha.

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