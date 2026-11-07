Javier Aguirre recibe inesperada defensa de la figura del Real Madrid y le quita presión al entrenador mexicano

Javier Aguirre en la derrota de 3-0 en casa del Valencia ante el Real Madrid en LaLiga

El Valencia de Javier Aguirre perdió 3-0 en casa ante el Real Madrid y se hundió en la zona de descenso de LaLiga de España, pero después del partido salió una de las grandes figuras del equipo merengue a defender al entrenador mexicano, asegurando que es el menos culpable de la derrota.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sorprendió al comentar que Javier Aguirre no es el problema por la mala actualidad del Valencia. El estratega portugués dijo que el Vasco es una gran director técnico, pero el problema es que no tiene los mejores jugadores, como sí los tiene él en el Madrid.

#RealMadrid Mourinho confiesa lo que le ha dicho a Aguirre después del partido: "No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos" pic.twitter.com/MDZLrUqijg — MARCA (@marca) November 7, 2026

“Les digo lo que he dicho a Aguirre después del partido: ‘No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos’ y es la verdad. El problema no es Aguirre que es un gran entrenador con gran experiencia, pero la verdad es que los jugadores del Real Madrid son muy buenos y los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar”.

TE RECOMENDAMOS: Basquetbol Nuggets vence a Pacers en el NBA Mexico City Game 2026

Mourinho no solamente tuvo palabras para Javier Aguirre, pues le mandó un mensaje al presidente de LaLiga Javier Tebas, ante los viajes y actividades próximas que deberán enfrentar los futbolistas.

“Mensaje a la Liga de Tebas, tengo que ser humilde porque ellos tienen el poder. Pedir que no nos hagan lo mismo, porque es posible hacerlo pero es muy difícil. Si quieren hacer esa broma que se la hagan a otros, y que nos dejen a nosotros después de este maratón de viajes y partidos que ha sido demasiado”, dijo el estratega portugués.

🗣️ José Mourinho: "Ganar partidos en el Real Madrid tiene que ser la NORMALIDAD.



Yo veo un VESTUARIO feliz con música HORRIBLE pero HORRIBLE."



JAJAJAJAJAJA 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/1prppuoT5T — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 7, 2026

“Ahora me preocupa, si ellos se quedan conmigo, nosotros tendríamos una atención muy especial, pero se van con la selección, y en selección puedo imaginar que sus entrenadores quieren trabajar y esta gente no puede trabajar, tienen que descansar. Están en fatiga extrema, tienen que estar con su selección el lunes, y hasta el miércoles están todavía limpiando esta fatiga”, agregó.

Real Madrid no sufre en su visita a Valencia

Federico Valverde abrió el marcador en el primer tiempo y Kylian Mbappé cerró la cuenta en el segundo para que el Real Madrid se impusiera por una goleada de 3-0 en su visita al Valencia de Javier Aguirre, con lo cual alcanzó provisionalmente en puntos al Barcelona, líder de LaLiga.

Los dirigidos por José Mourinho no tuvieron mayores complicaciones para conseguir el triunfo en Mestalla y llegar a 30 unidades, las mismas que el Barcelona y el Atlético de Madrid, que chocan este domingo en el Estadio Metropolitano de la capital española.

¡COMO GRANDES AMIGOS! 🫡



El saludos entre Mourinho y Javier Aguirre previo al Madrid contra Valencia 🤝 pic.twitter.com/lyLE4KkrU3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 7, 2026

Tras una ceremonia previa al partido, en la que se rindió homenaje al fallecido futbolista Jesús de Miguel, el conjunto blanco puso manos a la obra. El uruguayo Valverde aprovechó un rebote en un tiro libre para darles la ventaja a los 28 minutos.

El gol dio al traste con el orden defensivo que caracteriza el funcionamiento de los equipos del mexicano Aguirre, quien tomó las riendas del equipo Che recién en septiembre. Una pérdida de balón derivó en el 2-0, obra de Arda Güler, a los 36.

Mbappé hizo el 3-0 a los 75, cuatro minutos antes de que las esperanzas del anfitrión quedaran sepultadas definitivamente con la tarjeta roja directa a José Luis Gayá, quien cortó un avance peligroso del propio astro francés.

aar