El legendario golfista estadounidense Tiger Woods regresará a la competencia por primera vez en dos años, luego de que este martes reveló que jugará en el Hero World Challenge, el torneo no oficial que organiza en las Bahamas.

Su decisión la publicó en Instagram, y con ello se suma al grupo de 20 jugadores junto con Rickie Fowler y Gary Woodland, el campeón del Abierto de Estados Unidos de 2010. El Hero World Challenge en el Albany Golf Club se disputará del próximo 3 al 6 de diciembre.

¿Cuál fue el último torneo que disputó Tiger Woods?

Tiger Woods compitió por última vez en el Abierto Británico del 2024 en Royal Troon, donde no superó el corte en su último año jugando los cuatro majors. También disputó con su hijo el Campeonato PNC, a 36 hoyos, donde pudo desplazarse en un carrito.

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El Tigre se rompió el tendón de Aquiles en febrero del 2025 y se perdió todo el año, y luego se sometió a una séptima cirugía de espalda en octubre de ese año para reemplazar un disco en la parte baja de la espalda.

Empezaba a practicar de cara al Masters a comienzos de este año cuando fue arrestado y encarcelado por un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol, después de que su vehículo rozara un remolque y volcara de costado mientras circulaba por una calle residencial en Florida.

Un informe de la policía indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que Woods mostraba señales de estar afectado. Una prueba de aliento dio negativo, pero se negó a una prueba de orina.

The last time we saw Tiger Woods tee it up?



2024 Open Championship at Royal Troon pic.twitter.com/iEJbcz5MID — GOLF.com (@GOLF_com) November 17, 2026

Tiger Woods salió del país para buscar tratamiento y, en septiembre, aceptó un cargo de conducción temeraria. Su licencia de conducir fue suspendida por cinco años.

¿Cuándo fue la última vez que Tiger Woods ganó un torneo?

El grupo de 20 jugadores en Nassau es para golfistas ubicados entre los 50 mejores del ranking mundial, aunque se reserva un lugar para el anfitrión del torneo. Está avalado por la Gira de la PGA y otorga puntos para el ranking mundial.

Para Woods será la primera vez que camine 72 hoyos desde que estableció un récord del Masters en el 2024 al superar el corte por vigesimocuarta vez consecutiva. No superó el corte en los otros tres majors.

El Tigre, con 15 majors y 82 victorias en la Gira de la PGA (marca que comparte como récord), no gana desde el Zozo Championship, celebrado en Japón en octubre del 2019.

EVG