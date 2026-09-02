Tiger Woods decide no disputar el cargo de conducción temeraria tras accidente en marzo

Tiger Woods decidió no disputó el miércoles el cargo de conducción temeraria y su licencia de conducir quedó suspendida por cinco años tras un accidente con vuelco ocurrido en marzo en Florida, donde inicialmente fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Woods, aún una de las personalidades más influyentes del golf y tan reconocible como cualquier atleta en el mundo, ha tenido una caída notable desde que ganó el Masters de 2019, su 15º major. Fue la primera persona de ascendencia negra en ganar el Masters en 1997 y su carrera se ha visto descarrilada por múltiples cirugías de espalda y rodilla, accidentes automovilísticos y dependencia de analgésicos.

Tiger Woods y el video de su detención en Florida. ı Foto: AP

Fue arrestado en marzo después de que su SUV rozara un camión y se volcara de costado en un camino residencial junto a la playa cerca de su casa en Jupiter Island. Un informe del sheriff indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que mostraba señales de deterioro. Se sometió a una prueba de alcoholemia, que dio negativo, pero se negó a realizarse una prueba de orina.

Se había declarado no culpable del cargo original de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Antes de que comenzara la audiencia en el condado de Martin, Woods, de 50 años, se sentó en la mesa de la defensa, mirando hacia la galería de la sala, en su mayoría vacía. Dijo poco mientras aceptaba el cargo reducido y salió del juzgado sin dirigirse a los reporteros.

Llegó al juzgado con su novia, Vanessa Trump, exnuera del presidente Donald Trump. Ella se sentó detrás de él durante el proceso.

“Tiger no queda eximido de responsabilidad y entregó su licencia por los próximos cinco años”, dijo a AP Mark Steinberg, su agente en Excel Sports. “Está continuando su tratamiento y priorizando todos los aspectos de su salud.”

TIGER WOODS juega un tiro desde una trampa de arena en marzo pasado. ı Foto: AP

Tiger Woods tiene tolerancia a los analgésicos, según fiscal

El fiscal del caso dijo que dos toxicólogos encontraron que no había pruebas suficientes de su deterioro y determinaron que Woods había desarrollado una tolerancia “farmacológica” tras años de usar pastillas para el dolor.

El fiscal estatal Thomas Bakkedahl defendió su decisión de aceptar la declaración, diciendo: “Hice lo que creo que es correcto”.

Los fiscales obtuvieron los registros de farmacia del golfista que mostraban que tenía una receta legal, dijo Bakkedahl.

El agente que arrestó a Woods después del accidente encontró dos pastillas blancas en su bolsillo con marcas que las identificaban como hidrocodona, según el informe de arresto. La hidrocodona es un opioide que se receta para el dolor, pero puede ser adictivo.

Woods le dijo al agente que toma algunos medicamentos recetados, según el informe, incluido “Vicodin”, una marca de analgésico que contiene hidrocodona.

Ha tenido numerosas cirugías en las piernas y la espalda durante las últimas dos décadas —algunas para tratar daños en cartílago y ligamentos, un tendón roto, artritis y discos dañados en la espalda.

Según documentos del tribunal, Woods también decidió no disputar el cargo de negarse a someterse a pruebas tras el accidente y fue multado con 1.500 dólares. No disputar los cargos no es una admisión de culpabilidad, pero significa que el acusado no presentará defensa. En el sistema de justicia penal, la declaración se trata como una condena.

El abogado de Woods no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

Video muestra las secuelas del accidente

Imágenes de la cámara corporal muestran a Woods sacando su teléfono después del accidente y diciéndole a un agente: “Estaba hablando con el presidente”.

Se puede escuchar a Woods decir: “Muchas gracias”, mientras cuelga y el agente se acerca. No está claro si Woods se refería al presidente Donald Trump.

Las imágenes también muestran a Woods esposado, con hipo, bostezando y pareciendo asentir repetidamente durante el trayecto de 15 minutos.

Ni Woods ni la persona que iba en el otro vehículo resultaron heridos en el accidente, según las autoridades. Woods le había dicho a un agente que estaba mirando su teléfono y cambiando la emisora de radio cuando chocó contra el camión.

Woods ha estado involucrado en cuatro accidentes a lo largo de los años. Se tomó una pausa del circuito de golf tras el accidente de 2009 y nuevamente después del más reciente, y aún no ha regresado a competir en torneos.

Salió de Estados Unidos para buscar tratamiento en un centro de internamiento, según los registros judiciales.

Woods hizo su primera aparición pública desde su regreso del tratamiento el 23 de junio, cuando presentó los planes del PGA Tour para renovar su calendario de 2028. Woods se mantuvo como presidente del Comité de Competencia Futura del circuito tras su arresto.

El juez Darren Steele advirtió a Woods que la suspensión de su licencia de conducir no incluía ninguna excepción.

“Si usted condujera por cualquier motivo, volvería inmediatamente a la cárcel”, le dijo el juez Darren Steele a Woods.

El fiscal dijo que estaba seguro de que Woods sería visto si no hace caso al mensaje.

“De todas las personas en el mundo que no deberían ponerse al volante de un auto, es una de las más reconocibles del planeta”, dijo Bakkedahl.

Pero lo que no estaba claro de inmediato es si Woods puede conducir un carrito de golf en un campo. Bakkedahl dijo a los reporteros que necesitaba verificarlo.

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