La FOTO de Tiger Woods tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol

Tiger Woods fue arrestado este viernes en el estado de Florida, ya que se sospecha que el golfista histórico manejaba bajo los efectos del alcohol, ya que su camioneta Land Rover rozó la parte trasera de un camión y se volcó a un lado.

Horas después de ser puesto bajo las órdenes de la policía, salió a la luz una fotografía de Woods, que generó controversia, pues no es la primera vez que el golfista es arrestado por un tema de este tipo. En la foto se puede ver a Tiger Woods con la camiseta con la que fue detenido. Aunque horas después las autoridades señalan que estaba afectado por medicamentos, no por alcohol, y que fue arrestado tras negarse a un análisis de orina.

La foto que muestra a Tiger Woods tras su arresto en Florida. ı Foto: AP

¿Cuándo fue la primera vez que Tiger Woods fue arrestado?

No es la primera vez que Tiger Woods es arrestado por problemas de este tipo, aunque en este 2026 fue detenido por no realizarse una prueba de orina, en 2017 estuvo encarcelado brevemente.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Estos son TODOS los eventos históricos que ha recibido el Estadio Azteca

Fue en Jupiter, Florida, el 30 de mayo donde se dio la primer detención del golfista bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. La policía lo encuentra dormido al volante de su auto de madrugada, con el motor encendido. Él lo atribuye a una combinación no recomendable de analgésicos.

Sin embargo, cinco meses después, Woods se declara culpable de conducir imprudentemente y acepta ingresar a un programa alternativo. Los fiscales retiran el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas en virtud del acuerdo de culpabilidad.

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

Tiger Woods se vio envuelto en un accidente vial en 2021

Después de declararse culpable por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas, el 23 de febrero del 2021 Tiger Woods volvió a estar bajo los reflectores por verse involucrado en un accidente vial.

Su vehículo vuelca solo en las afueras de Los Ángeles. Las autoridades indican que iba entre 135 kph y 140 kph en una carretera costera con límite de 70 kph. Los médicos señalan que sufrió fracturas expuestas conminutas en las secciones superior e inferior de la pierna derecha, además de un traumatismo significativo en el tobillo derecho. Los cirujanos tienen que insertar una varilla, tornillos y clavos para estabilizar la pierna de Woods.

Después de ese incidente, Tiger Woods paso por varias cirugías, la última el 11 de octubre del 2025 cuando tuvo una intervención quirúrgica para reemplazar un disco lumbar.

DCO