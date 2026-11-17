La Selección Mexicana regresa a Monterrey para jugar un partido oficial después de 18 años, el primero en la cancha del Estadio BBVA, inaugurado en agosto del 2015. El Tricolor tiene saldo de cinco triunfos y un empate en seis juegos de este tipo en la capital de Nuevo León, para una efectividad del 88 por ciento, la cual intentará conservar esta noche ante Jamaica en la vuelta de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

México no juega en la Sultana del Norte un duelo que no sea amistoso desde el 21 de junio del 2008, cuando aplastó 7-0 a Belice en el Estadio Universitario en el arranque de las eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahora vuelve a Monterrey con la presión a todo lo que da por conseguir la primera victoria con Rafa Márquez en la dirección técnica y con la misión de obtener su boleto al Final Four del certamen de la Concacaf, al que accedió en las cuatro ediciones anteriores.

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El Dato: Charlyn Corral y Scarlett Camberos encabezan la lista de convocadas que enfrentarán a Haití el 28 de noviembre, por el pase al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Para seguir con vida en el torneo regional, la Selección Mexicana debe vencer 1-0 o 2-1 a los Reggae Boyz o bien hacerlo por una diferencia de dos o más anotaciones, pues un triunfo por 3-2 mandaría el duelo al alargue, y cualquier otro resultado lo dejaría eliminado de la competencia.

La única ocasión en la que el Tricolor no ganó un cotejo oficial en la tierras neoleonesas fue en los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando perdió 4-1 en penaltis frente a Alemania luego de un empate sin anotaciones.

Pero las otras cuatro víctimas de México en la Sultana del Norte también fueron de Concacaf. La primera de ellas fue Surinam, que cayó 8-1 en el Volcán en octubre de 1977 en choque clasificatorio hacia la Copa del Mundo de Argentina 1978. Días después, Canadá cayó 3-1, también en la cancha de Tigres, en el mismo proceso eliminatorio.

En el camino hacia Alemania 2006, el conjunto nacional goleó 8-0 a Saint Kitts y Nevis y 2-0 a Trinidad y Tobago en el Volcán y en la cancha del Tecnológico, anterior estadio de Rayados, de manera respectiva; ambos compromisos con Ricardo La Volpe como timonel.

Contando toda clase de juegos, el más reciente que la Selección Nacional disputó en Monterrey fue el 11 de octubre del 2018, cuando derrotó 3-2 a Costa Rica en el Universitario en un amistoso bajo las órdenes de Ricardo Tuca Ferretti. Dicho triunfo dejó al Tricolor con saldo de 24 ganados, cinco empatados y cinco perdidos en 34 duelos disputados en tierras regiomontanas.

A pesar de que el Estadio BBVA recibió cuatro juegos durante la pasada Copa del Mundo, ninguno de ellos fue del Tricolor, que por primera vez se presenta ante el público del Gigante de Acero, donde la única misión es imponerse a Jamaica para cumplir con el primer objetivo en la era de Rafa Márquez, el sucesor de Javier Aguirre en el proceso hacia el Mundial 2030.

México también intentará derrotar a Jamaica por primera vez en la Concacaf Nations League, pues registra dos empates y una derrota ante los caribeños en este torneo. Las igualadas fueron en la fase de grupos de la edición 2022-2023, en la que el cuadro azteca clasificó al Final Four tras superar por dos puntos a los Reggae Boyz en su sector.

Si México elimina a Jamaica también asegurará su pase a la Copa Oro del próximo año, pues en caso contrario debería disputar una eliminatoria en marzo del 2027 para disputar su boleto al máximo certamen de la zona.

En la víspera del partido, Rafa Márquez admitió que está latente la posibilidad de que una eliminación podría costarle su continuidad en el timón.

“Soy consciente de que a lo mejor no tengamos suerte y no haya un resultado, pues no dependerá eso de mí”, declaró en conferencia de prensa.

Casi perfecto

México 8-1 Surinam (Estadio Universitario, Eliminatorias Argentina 1978)

México 3-1 Canadá (Estadio Universitario, Eliminatorias Argentina 1978)

México 0-0 (1-4 en penaltis) Alemania (Estadio Universitario, Cuartos de final Mundial México 1986)

México 8-0 Saint Kitts y Nevis (Estadio Tecnológico, Eliminatorias Alemania 2006)

México 2-0 Trinidad y Tobago (Estadio Universitario,Eliminatorias Alemania 2006)

México 7-0 Belice (Estadio Universitario, Eliminatorias Alemania 2006)