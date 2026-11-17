El directivo en un entrenamiento de Francia en la Eurocopa 2024

El dirigente del futbol francés, Philippe Diallo, surgió como un inesperado rival de Gianni Infantino, en lo que se perfila como una elección presidencial de la FIFA con tres candidatos.

La UEFA, el organismo rector del balompié europeo, propuso a Diallo ayer en una reunión convocada con poca antelación de su comité ejecutivo de 21 miembros, que incluye al mandamás de la Federación Francesa.

“Philippe Diallo aceptó la invitación a presentar su candidatura”, señaló la UEFA en un comunicado y citó la “amplia experiencia en todos los niveles del futbol” del dirigente de 63 años de edad.

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Está previsto que Philippe Diallo se sume al veterano dirigente japonés Kohzo Tashima como candidaturas oficiales en la contienda del 18 de marzo del próximo año, antes del plazo fijado por la FIFA, que vence este miércoles.

Gianni Infantino busca un cuarto mandato presidencial en medio de la mayor crisis de sus casi 11 años al frente, desencadenada por su controvertido plan para vender participaciones de futuras ganancias de la Copa del Mundo por 4 mil 200 millones de dólares a inversores privados encabezados por el empresario estadounidense Joshua Kushner.

La indignación que eso provocó, incluso después de que el proyecto de varios miles de millones de dólares se abandonara a los pocos días, profundizó el malestar con el liderazgo de Infantino en Europa y en partes de Norteamérica y Asia, incluido Japón.

Tras la declaración de Tashima este mes, se seguía esperando que la UEFA presentara su propio candidato, al mismo tiempo que emprendía acciones legales ante los tribunales estadounidenses. El ente europeo busca recabar pruebas para una posible denuncia penal contra Gianni Infantino (en Suiza, país de origen tanto de él como de la FIFA) por presunta mala gestión financiera.

La FIFA acusó al organismo europeo de una “campaña de difamación” contra su presidente en un escrito judicial presentado en Colorado.

Entre esas preocupaciones figura que Infantino pareciera actuar en solitario al crear el año pasado un premio de la paz para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que, durante la Copa del Mundo, permitiera que el ariete estadounidense Folarin Balogun evitara una suspensión obligatoria por una tarjeta roja después de que Trump interviniera.

“Las asociaciones nacionales pidieron una confianza renovada”, resaltó la UEFA en su comunicado.