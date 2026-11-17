Como el máximo goleador en la historia de Bélgica con 94 anotaciones, el delantero Romelu Lukaku anunció su retiro de la selección de su país después de 16 años defendiendo la camiseta de los Diablos Rojos, con los que disputó cuatro Copas del Mundo y fue tercer lugar en la edición de Rusia 2018.

El actual delantero del Fenerbahce, de 33 años de edad, fue el prolífico goleador de la llamada “Generación Dorada” de Bélgica, un equipo que llegó a ser número 1 del ranking de la FIFA y que también incluía a Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Vincent Kompany, y que alcanzó las semifinales de los Mundiales de Rusia 2018 y los cuartos de final en Brasil 2014.

En una publicación en Instagram, Romelu Lukaku escribió que vivió “todas las emociones posibles” en su carrera de 16 años con la selección nacional, en la que disputó 135 partidos y a la que también representó en tres Eurocopas.

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El Dato: Romelu Lukaku ha militado en nueve clubes a lo largo de su carrera desde su debut como profesional en el 2009 con el Anderlecht, en una derrota ante Lieja.

“Estoy en paz con mi decisión de detenerme aquí. Fue increíble y agradable; estoy agradecido”, agregó el veterano delantero, quien desde esta temporada juega en la Superliga de Turquía, luego de que en el verano fichó con el Fenerbahce tras dos años con el Napoli.

Con las 94 dianas que consiguió con Bélgica, el oriundo de Amberes se convirtió también en el quinto máximo goleador de la historia a nivel de selecciones nacionales varoniles. Cristiano Ronaldo, de Portugal (146), Lionel Messi, de Argentina (126), Ali Daei, de Irán (108), y Sunil Chhetri, de India (95), son los únicos que lo superan.

Con la camiseta de los Diablos Rojos, Kevin De Bruyne ocupa un lejano segundo puesto en la tabla de máximos artilleros con 40 tantos. El top 3 lo cierra Eden Hazard, con 33.

“Por su personalidad, liderazgo, dedicación y fuerte vínculo con la selección nacional, se ha ganado un lugar especial en la historia de los Diablos Rojos belgas”, señaló la Federación Belga de Futbol en un comunicado.

“Su trayectoria, desde debutar con apenas 16 años hasta competir en los escenarios internacionales más grandes, sigue siendo una enorme fuente de inspiración para innumerables jóvenes futbolistas y niños que sueñan con algún día vestir la camiseta de Bélgica”, resaltó el organismo.

El último gol de Romelu Lukaku con Bélgica fue contra Turquía en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, el pasado 2 de octubre en Lieja, en un duelo que terminó 3-0 en favor de los de casa.

El atacante marcó tres goles en el Mundial de este año disputado en Norteamérica, incluido uno en la victoria de 4-1 sobre el coanfitrión Estados Unidos en octavos de final, tras lo cual se llevó las manos a las orejas frente a los aficionados locales y realizó una celebración con baile que imitaba a Donald Trump, un guiño a la intromisión del presidente de Estados Unidos en el controvertido caso disciplinario de Folarin Balogun.

El Búfalo, en cambio, no anotó en el Mundial de Qatar 2022, en el que desperdició varias y claras ocasiones en el empate 0-0 con Croacia en la fase de grupos, resultado que eliminó a los belgas del torneo de la FIFA. El otro torneo en el que no logró anotaciones fue la Eurocopa de Alemania 2024.

El primer juego de Romelu Lukaku con Bélgica fue el 3 de marzo del 2010 en la derrota de 1-0 a manos de Croacia en un amistoso. El primero de sus 94 goles como seleccionado lo consiguió el 17 de noviembre de ese mismo año, cuando hizo los dos tantos con los que los Diablos Rojos superaron 2-0 a Rusia en un cotejo de preparación celebrado en el Estadio Central Sindical, localizado en la ciudad rusa de Vorónezh.