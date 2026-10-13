La F1 regresa a África con el Gran Premio en Ruanda a inicios de 2030

Ruanda albergará una carrera de Fórmula 1 a partir de “principios de la década de 2030”, cuando la máxima categoría del deporte motor regrese a África después de unos 40 años. La última vez que la F1 corrió en África fue en el Gran Premio de Sudáfrica de 1993.

El Gran Premio de África tendrá un contrato de 10 años y se disputará en un circuito en Bugesera, al sureste de la capital Kigali, informó la F1 el martes. Construido específicamente para la competición, el circuito estará listo “a principios de la próxima década”.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda



The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 pic.twitter.com/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

“Esta alianza llega con mucho retraso”, manifestó el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en un acto de lanzamiento en Kigali. “Pero es un éxito y un hito para todo el continente, especialmente para los aficionados africanos. En última instancia, lo que queremos es que el Gran Premio de África allane el camino para que se celebren otras carreras en el continente”.

Correr en África cumplirá una ambición largamente acariciada por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el único piloto negro en la F1. El piloto británico, de 41 años, ha dicho que ha estado “luchando en segundo plano” durante años para que haya una carrera en África.

“Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1”, declaró el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali. “Con Ruanda incorporándose al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte tendrá carreras en todos los continentes habitados, acercando el campeonato mundial como nunca antes a los aficionados de todo el planeta.

“África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1, y desde el principio estuvimos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo”.

Announcing F1’s return to Africa in Kigali, Rwanda! 🇷🇼🎤



Our President and CEO Stefano Domenicali was joined on stage by the President of Rwanda Paul Kagame and FIA President Mohammed Ben Sulayem to announce the historic agreement#F1 pic.twitter.com/dFQdrrgzc3 — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

Ruanda aspira a un circuito exigente y a beneficios económicos

Ruanda se convierte en el primer nuevo país anfitrión confirmado para la F1 desde que Qatar y Arabia Saudí se incorporaron al calendario en 2021.

El circuito de Bugesera se construirá cerca de un aeropuerto en construcción que dará servicio a Kigali y “trabajará en armonía con el paisaje natural”, aprovechando colinas y desniveles del terreno para poner a prueba a los pilotos.

Kagame afirmó que Ruanda pretende usar la carrera para desarrollar infraestructura deportiva y el turismo, y para diversificar los ingresos.

“Mire, nuestro país será observado en el escenario mundial. Y esto viene con inversiones y creación de empleos, especialmente para los jóvenes”, dijo a The Associated Press Betty Mukamurenzi, estudiante universitaria de informática en Kigali.

El empresario James Ruzindana señaló que “para las empresas, es un desafío para nosotros subir el nivel en cuanto a tener los productos adecuados que puedan ser consumidos por quienes nos visitan”.

African Grand Prix – joining the calendar in the early 2030s 🌍#F1 pic.twitter.com/IxERBS1tWV — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

El acuerdo con Ruanda podría traer escrutinio sobre su historial de derechos humanos. Ruanda lleva mucho tiempo intentando dejar huella en el mundo del deporte, pero albergar la F1 llevaría esa estrategia a un nuevo nivel. También podría atraer escrutinio por la situación de los derechos humanos.

Bajo el presidente Kagame, Ruanda ha patrocinado a importantes equipos europeos de fútbol y ha desarrollado una alianza de baloncesto con la NBA, además de albergar el Mundial de ciclismo.

Todo ello busca promover una imagen positiva de un país que todavía a menudo es conocido internacionalmente por el genocidio de 1994. Los críticos han acusado a Ruanda de practicar “sportswashing” para desviar la atención del historial de Kagame en materia de derechos humanos.

Ruanda ha enfrentado acusaciones de las Naciones Unidas de haber respaldado a rebeldes en el vecino Congo, y funcionarios congoleños han condenado sus patrocinios futbolísticos.

Ruanda se dispone a adelantarse a Sudáfrica

Ha habido proyectos rivales para devolver la F1 a África, con planes en los últimos años sobre tres posibles sedes distintas en Sudáfrica y una en Marruecos.

El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, emitió un comunicado la semana pasada felicitando a Ruanda, incluso antes de que la decisión fuera oficial, pero aun así insistió en que su país “también tendrá la F1”.

“Estamos contentos por la F1 de Ruanda en 2030. Han trabajado en ello más tiempo que Sudáfrica y se lo merecen”, escribió McKenzie en X. “Recuerden, sin embargo, que un país, Italia, ha tenido dos F1 al año, y algunos reaccionan como si un continente de 55 países solo pudiera tener una. Sudáfrica tendrá la F1, incluso antes de 2030”.

No hubo mención de Sudáfrica en el comunicado de la F1 el martes.

Rwanda – host of the African Grand Prix! 🇷🇼



Set to join the F1 calendar in the early 2030s with a purpose-built circuit in Bugesera, Rwanda#F1 pic.twitter.com/FoIT5QnrMN — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

Las carreras de F1 en África estuvieron vinculadas al apartheid

Muchas de las carreras anteriores de la F1 en África quedaron ensombrecidas por la política del apartheid en Sudáfrica.

La F1 y sus equipos enfrentaron críticas crecientes durante las décadas de 1970 y 1980, que culminaron con el boicot de algunos equipos a la carrera de 1985 en Sudáfrica, que en ese momento afrontaba diversas sanciones internacionales y campañas de boicot.

FIRST LOOK! The plans for the purpose-built circuit in Bugesera, Rwanda 🇷🇼



Located 40 kilometres south of Kigali, the circuit will be designed to work in harmony with the natural landscape and use the area’s elevation changes to create a unique and challenging racing experience… pic.twitter.com/5zpo43AtbV — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

A medida que Sudáfrica comenzó a desmantelar el sistema de segregación racial y opresión, la F1 regresó para dos carreras más en el circuito de Kyalami en 1992 y 1993; la última de ellas, menos de un año antes de las primeras elecciones democráticas del país, en las que millones de sudafricanos negros pudieron votar.

La F1 también celebró un Gran Premio de Marruecos en 1958, la única vez que Marruecos formó parte del campeonato mundial. El año pasado se anunció un proyecto para construir un circuito con el fin de devolver la F1 al país norteafricano, pero desde entonces ha habido pocas novedades.

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