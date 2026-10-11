Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Singapur en el Circuito Urbano Marina Bay, para sumar su segunda victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las siete paradas que quedan en la temporada. Además varios volantes ya no pueden pelear por el título.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos
- George Russell (Mercedes) – 238 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 201 puntos
Los siguientes pilotos ya no pueden pelear por el título
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- Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Baréin
- Mercedes - 578 puntos
- Ferrari - 444 puntos
- McLaren - 339 puntos
- Red Bull Racing - 332 puntos
Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título
- Racing Bulls - 100 puntos
- Alpine - 68 puntos
- Haas - 30 puntos
- Audi - 23 puntos
- Williams - 12 puntos
- Aston Martin - 7 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.
Tras la histórica victoria de Max Verstappen en Singapur, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. La carrera de este evento será el domingo 25 de octubre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO