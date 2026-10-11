Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Singapur en el Circuito Urbano Marina Bay, para sumar su segunda victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las siete paradas que quedan en la temporada. Además varios volantes ya no pueden pelear por el título.

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos

George Russell (Mercedes) – 238 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos

Lando Norris (McLaren) – 201 puntos

Los siguientes pilotos ya no pueden pelear por el título

Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Baréin

Mercedes - 578 puntos

Ferrari - 444 puntos

McLaren - 339 puntos

Red Bull Racing - 332 puntos

Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título

Racing Bulls - 100 puntos

Alpine - 68 puntos

Haas - 30 puntos

Audi - 23 puntos

Williams - 12 puntos

Aston Martin - 7 puntos

Cadillac - 0 puntos

Closing in on history



Kimi has a mathematical chance of winning the world title at the next race in Austin 🇺🇸#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/VZLZ13BtQV — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.

Tras la histórica victoria de Max Verstappen en Singapur, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. La carrera de este evento será el domingo 25 de octubre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO