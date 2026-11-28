Los ánimos se exaltaron en el calentamiento entre Ohio State y Michigan.

Michigan y Ohio State tienen una rivalidad histórica dentro del futbol americano colegial, este año los jugadores se exaltaron más de lo normal antes de que arrancara el compromiso, ya que en el calentamiento las figuras comenzaron a empujarse e intercambiar palabras, pero en el ambiente se percibía que podía caer algún golpe.

Todo inició con pocos elementos de ambas instituciones intercambiando palabras y poco a poco el problema fue escalando hasta que llegaron casi todos los elementos de Michigan y Ohio State que buscaban defender a sus compañeros, pero los oficiales y entrenadores lograron separar a los jugadores.

The hatred is alive already in pregame pic.twitter.com/GO6GsptcPT — FOX College Football (@CFBONFOX) November 28, 2026

Ohio State dejó en cero y Humilló a Michigan en el partido

Durante el encuentro, los jugadores siguieron haciéndose de palabras y empujándose cada que podían, aunque los que salieron con la mano en alto de este juego fueron los de Ohio State que humillaron a Michigan en el partido.

El marcador final fue de 45-0, así que los de Michigan no tuvieron ni la oportunidad de meter un gol de campo. Ohio State demostró su poderío tanto en ofensiva como defensiva y dejaron en cero a su acérrimo rival.

Al final del compromiso el entrenador de Ohio State, Ryan Day, habló para los micrófonos y dijo: “Pudimos gritar OHIO y saber que le dimos una paliza de muerte al equipo del norte”, un mensaje que no le gusto nada a los aficionados de Michigan.

DCO