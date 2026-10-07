De romperla en Chivas a dar el salto soñado; El crack de la Selección Mexicana que jugaría en la élite europea

Santiago Sandoval, delantero de las Chivas, es seguido por un par de equipos de Europa

Los próximas semanas pueden ser clave en el futuro de la Selección Mexicana, pues dos jugadores podrían marcharse a Europa, siendo el primero Gilberto Mora, a quien se le uniría Santiago Sandoval, delantero de las Chivas que es seguido por un par de equipos del Viejo Continente.

De acuerdo con información de René Tovar, de Récord, un conjunto de Países Bajos y uno de Italia son los que tienen interés en los servicios de Santi Sandoval, quien recientemente brilló con el Tricolor Sub-20 y debutó con la selección mayor en la última Fecha FIFA.

“Un equipo de Italia y otro de Países Bajos le dan seguimiento al mexicano Santi Sandoval. El futbolista es seguido por clubes europeos y ya hay primeros contactos para su transferencia sin llegar hasta ahora a ls oficinas de las Chivas”, dice la información de Tovar en redes sociales.

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No se revelaron los nombres de los equipos, pero los posibles destinos son igual de atractivos para el delantero nacido en Boca del Río, Veracruz. De un lado tiene una liga formada de talento joven como Países Bajos y del otro una de las cinco grandes competencias como Italia.

Santiago Sandoval, la nueva joya de Chivas

Santiago Sandoval tomó relevancia en el futbol mexicano durante su participación con el Tricolor Sub-20 en el Premundial de la Concacaf, en donde formó parte de la escuadra que ganó el pase para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Después de ese torneo regresó a tomar un papel estelar en las Chivas de Gabriel Milito. En el presente Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha jugado siete partidos, seis como titular, con tres anotaciones y actuaciones constantes.

Su irrupción con el Club Deportivo Guadalajara, le ganó su llamado a la Selección Mexicana Mayor al mando de Rafael Márquez, quien lo hizo debutar ante Colombia en un partido amistoso de la Fecha FIFA.

Por el momento hay que esperar a nueva información sobre el interés que hay desde Europa por Santiago Sandoval, quien tiene 19 años, un futuro prometedor y podría ser un nuevo jugador mexicano en el Viejo Continente.

El siguiente duelo en donde Sandoval podría tener minutos con las Chivas es en la Jornada 11 del certamen mexicano, en el Clásico Tapatío ante el Atlas, que se juega este sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco.

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