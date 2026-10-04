La buena noticia que recibe Rafa Márquez después de ser humillado por Estados Unidos

Rafa Márquez publicó una lista de 30 jugadores para la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero varios futbolistas mexicanos quedaron fuera de la convocatoria, ya sea por un bajón de nivel o alguna lesión que vienen aquejando. Pero podría contar con otro lateral para noviembre.

El técnico mexicano ha sufrido en esta fecha FIFA en cuestión de la defensa, pero este domingo Rafa Márquez recibió la excelente noticia desde Copenhague, ya que Rodrigo Huescas volvió a la actividad con el conjunto de Dinamarca después de 1 años y 3 días de ausencia por una dura lesión.

Rodrigo Huescas deja atrás su lesión y está devuelta con el Copenhague

Rodrigo Huescas estuvo poco más de un año fuera de las canchas por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El lateral mexicano dejó atrás este bache en su carrera y ya se prepara para seguir buscando más oportunidades con el Copenhague y volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

“Me siento muy feliz. Por supuesto, fue una gran prueba; estaba un poco nervioso por el ambiente, el estadio, el equipo... nos enfrentamos a un buen club y creo que hice una buena primera parte”, comentó Rodrigo Huescas tras el partido.

“Sí, estuvo bien. Creo que es el primer paso, porque, como dije, fue mi primer partido después de mucho tiempo; así que me siento de maravilla, muy feliz. Ahora estoy entusiasmado por los siguientes pasos. No necesito pensar en el pasado; eso ocurrió hace mucho tiempo, así que ahora quiero centrarme en el presente, en el ahora, y concentrarme en el momento”, expresó.

Mexicanske Rodrigo Huescas fik comeback mod HSV efter et år på sidelinjen ude med skade.



Hør ham fortælle hvordan det gik og hvad han ser frem til her ⤵️ #fcklive https://t.co/KPSJcQovI1 — F.C. København (@FCKobenhavn) October 4, 2026

¿Cuándo podría volver Rodrigo Huescas a la Selección Mexicana?

Rodrigo Huescas tuvo un crecimiento muy rápido en la Liga MX, ya que después de dos años de su debut con Cruz Azul, el lateral mexicano logró fichar con el Copenhague para iniciar su etapa en Europa.

Tras recuperarse de su lesión, el lateral mexicano buscará mantener la continuidad con su equipo y llenarle el ojo a Rafa Márquez cuando todas las ligas se reanuden después de la fecha FIFA.

En caso de que así lo desee el técnico del Tricolor, Rodrigo Huescas podría volver a vestir la casaca nacional en noviembre, cuando la Selección Mexicana dispute la Nations League en Monterrey.

DCO