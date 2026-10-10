Chivas rescata el empate en el Clásico Tapatío y Atlas siguen sin ganarle en casa al Rebaño

Atlas y Chivas se vieron las caras en el Estadio Jalisco para una edición más del Clásico Tapatío, partido con diversas emociones y que terminó con un amargo empate 1-1 para ambas escuadras que buscaron la victoria de todas las formas posibles. Con este resultado, los Zorros siguen sin poder vencer a su acérrimo rival en casa.

En el primer tiempo fue notorio el estilo de juego de ambas instituciones, las Chivas con la posesión de balón y varias jugadas de peligro, mientras que Atlas esperaba en su campo algún error de su acérrimo rival para hacerle daño a la meta que defendía Raúl Rangel.

¡Estalló de emoción la banda ROJINEGRA en el Jalisco! 💥🏟️



Aquí está el GOL de Kevin Zenón con el que se adelantó el @AtlasFC. ❤️🖤



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El primer tiempo terminó con la paridad en el marcador, pero con Chivas siendo mejor en el campo de juego. Sin embargo, parece que los 15 minutos dentro del vestidor le costaron al Rebaño Sagrado, pues salieron desconectados en zona defensiva y Atlas aprovechó este momento.

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Fue al minuto 52 de tiempo corrido cuando Paulo Ramírez decidió mandar un trazo largo al campo rival, la velocidad de Kevin Zenón superó a los dos defensas centrales del equipo de Gabriel Milito para quedar solo frente a Rangel. El mediocampista argentino con un punterazo mandó a guardar la esférica.

Cuando parecía que el empate por parte del Rebaño Sagrado llegaría por la vía del penalti, Camilo Vargas volvió a hacerse grande bajo los tres palos y detuvo el disparo de Ángel Sepúlveda al recostarse a su lado derecho.

¡GOOOOOL DEL REBAÑO! 🐐



Ángel Sepúlveda enmienda su error y pone el 1-1.



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El partido siguió su marcha y Atlas comenzaba a comerse los minutos en busca de llevarse la victoria, pero las Chivas no se quedarían de brazos cruzados en uno de los partidos más importantes de la temporada para los rojiblancos.

El gol del empate llegó al minuto 86 de tiempo corrido cuando la defensa del Atlas se descompuso en zona baja. Brian Gutiérrez dejó solo a Ángel Sepúlveda dentro del área y con un disparo raso, el delantero mexicano terminó empatando el tablero para los visitantes.

El encuentro terminó con dos atajadas de Raúl Rangel para evitar la caída de su marco por segunda ocasión en el encuentro y la expulsión de Kevin Castañeda al ver su segunda amarilla en el compromiso. El siguiente compromiso del Atlas será ante Necaxa y las Chivas se verán las caras con los Tigres.

DCO