Eugenio Derbez ridiculiza al Tala Rangel y a Santiago Gimenez por sus fallas ante Estados Unidos (VIDEO)

Eugenio Derbez se mofó de las fallas del Tala Rangel y de Santiago Gimenez contra Estados Unidos.

El comediante Eugenio Derbez aprovechó los errores de Raúl ‘Tala’ Rangel y Santiago Gimenez en la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos para ridiculizarlos, lo cual hizo en un video que compartió en sus redes sociales.

El también actor revivió a su recordado personaje del ‘Diablito’ para burlarse de los errores del portero de las Chivas y del delantero del Porto durante el juego en el que el Tricolor cayó 3-0 a manos del equipo de las barras y las estrellas. “Fue culpa del Diablito”, escribió en el mensaje con el que acompañó su publicación.

Eugenio Derbez, mediante el ‘Diablito’, hizo de las suyas al apretar el botón en el momento exacto de los dos errores del ‘Tala’ Rangel que derivaron en los primeros dos goles de Estados Unidos sobre México, y también en el instante en el que el ‘Bebote’ falló una opción ante el marco en el primer tiempo del juego celebrado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

TE RECOMENDAMOS: Selección Mexicana Rafa Márquez ventila plática con el Tala Rangel tras sus errores en la goleada sufrida ante Estados Unidos

Seguidores de Derbez reaccionan a burlas hacia Tala y Santi

Las reacciones de la gente al video de Eugenio Derbez no se hicieron esperar, y varios de los seguidores del también director de cine y televisión celebraron el regreso del ‘Diablito’ con las mofas hacia Santiago Gimenez y el ‘Tala’ Rangel.

“Jajajaja, ahora todo tiene sentido”, escribió uno de los seguidores del comediante en la publicación en Instagram, donde otra aficionada puso “¿Con que por eso perdimos? jeje".

La gente en general tomó con humor las burlas de Eugenio Derbez hacia el ‘Tala’ Rangel y Santiago Gimenez, los dos jugadores más señalados de México después de la goleada recibida por Estados Unidos, resultado que significó la primera derrota de Rafa Márquez como seleccionador nacional.

Rangel y Gimenez, dos de los más criticados de la Selección Nacional

El ‘Tala’ Rangel y Santiago Gimenez tuvieron una desafortunada actuación frente a Estados Unidos, el tercer rival de México en la era Márquez.

El atacante surgido del Cruz Azul ha sido señalado por su falta de claridad ante el marco contrario, mientras que el guardameta de Chivas generó desconfianza por sus dos yerros contra el vecino del norte, los cuales fueron claves para el abultado marcador en contra.

EVG