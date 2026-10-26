Julián Quiñones responde con este GOLAZO a su lugar 28 en el Balón de Oro 2026 (VIDEO)

Julián Quiñones consiguió el gol con el que Al-Qadsiah empató con Al-Sadd en la Liga de Campeones de Asia.

El delantero mexicano Julián Quiñones hizo el gol con el que el Al-Qadsiah igualó 1-1 ante el Al-Sadd en la Jornada 3 de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, justo poco después de que se reveló que quedó en la posición 28 del Balón de Oro 2026, al cual fue el único tricolor nominado en la categoría varonil.

La Pantera consiguió el tanto del empate para su equipo al minuto 84, en una acción en la que contó con la fortuna de su lado, pues después de sacar un remate de zurda en el área el esférico fue desviado por un defensa rival, lo que impidió la llegada del guardameta Messhal Barsham.

¡GOL DE JULIÁN QUIÑONES EN CHAMPIONS! 🔥🔥



Así fue como el mexicano celebró ser el 28 en el ranking del Balón de Oro.



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El gol de Julián Quiñones le permitió conservar su invicto en la Champions League de Asia al Al-Qadsiah, que llegó a cinco unidades después de un triunfo y dos igualadas, cosecha con la que se ubica en el sexto puesto del sector B, en el que se encuentran 16 clubes.

Julián Quiñones ratifica su gran momento

El mexicano Julián Quiñones hizo gol por segundo partido consecutivo con el Al-Qadsiah, luego de que el viernes logró una diana en la derrota por 3-2 a manos del Al-Hilal en la Jornada 11 de la Saudi Pro League.

Con su anotación de este lunes en la Liga de Campeones de Asia, la Pantera llegó a siete goles en la Temporada 2026-2027, de los cuales cinco han sido en liga y dos en la competencia continental.

Su ritmo goleador fue lo que precisamente le permitió a Julián Quiñones estar entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2026 en la categoría varonil, rompiendo una racha de 11 años sin mexicanos nominados, pues los últimos habían sido Andrés Guardado y Giovani dos Santos en la edición de 2015.

Lo que sigue para Julián Quiñones y Al-Qadsiah

Julián Quiñones y el Al-Qadsiah vuelven a las canchas el próximo jueves 29 de octubre, cuando visiten la cancha del Al-Riyadh en la Jornada 12 de la Saudi Pro League.

La Pantera y compañía se ubican en el tercer puesto de la clasificación en Arabia Saudita con una cosecha de 25 puntos, solamente a dos del líder Al-Hilal.

Julián Quiñones disputa actualmente su tercera campaña con el Al-Qadsiah, club al que se unió en el verano de 2024 tras haber sido bicampeón con el América.

EVG