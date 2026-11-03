Daniel Saborío conquista la primera medalla para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Daniel Saborío consiguió la primera presea para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

El nadador Daniel Saborío le dio a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Dakar, Senegal, luego de que obtuvo el metal de bronce en los 400 metros libres de la natación varonil, al terminar dicha prueba con tiempo de 3:52:72 minutos.

El abanderado tricolor acabó solamente detrás del árabe Rami Rahmouni y del ruso Bogdan Toropkin, quienes se colgaron el oro y la plata con tiempos de 3:47:86 y 3:50:46 minutos, de manera respectiva.

¡MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO! 🇲🇽🥉



Daniel Saborio hizo un tiempo de 3.52.72 en su serie de los 400m libres y resultó el tercero mejor de todos. 🏊‍♂️



¡Felicitaciones, primera medalla para la delegación!#JuegosOlímpicos #Dakar2026 l @COM_Mexico pic.twitter.com/RTxU0Cx65m — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 3, 2026

“Esto es producto de todo el trabajo que se ha hecho y estoy muy agradecido. Lloré al recibir mi medalla porque fue muy difícil llegar aquí. Los mexicanos podemos llegar a donde nos propongamos”, confesó Daniel Saborío después de su bronce, que significó la primera presea para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

Daniel Saborío, cuarto abanderado medallista en Olímpicos de la Juventud

Con el bronce que consiguió en Dakar 2026, Daniel Saborío se convirtió en el cuarto abanderado mexicano que se sube al podio en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

El primero en conseguirlo fue el clavadista Iván García, también con un bronce en plataforma de 10 metros en la edición de Singapur 2010. Posteriormente fue el turno de la tambiñe clavadista Alejandra Orozco, quien cosechó plata y bronce en Nanjing 2014.

La abanderada tricolor más reciente que había cosechado una medalla en unos Juegos Olímpicos de la Juventud era la esgrimista Natalia Botello, con su bronce en sable individual en Buenos Aires 2018.

El regalo de Daniel Saborio para México 🇲🇽🥉



El abanderado de esta delegación en @jojdakar2026 festejó la medalla de bronce en los 400 m estilo libre con un tiempo de 3:52.72 minutos. 🏊‍♂️



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Daniel Saborío, feliz de ser primer nadador mexicano medallista

Este resultado también derivó en que Daniel Saborío se convirtiera en el primer mexicano en conquistar una medalla en natación en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Estoy bastante feliz, pensando en todo el trabajo que se hizo y estoy muy agradecido de estar aquí. A todos los que me apoyaron: Dios, mi familia, mis entrenadores. Tenemos los mismos brazos, las mismas piernas, el mismo corazón”, reiteró el azteca con emoción tras subirse al podio.

Los de Dakar 2026 son los cuartos Juegos Olímpicos de la Juventud. Originalmente debían celebrarse en 2022, pero el Comité Olímpico Internacional los pospuso hasta este año debido a las consecuencias económicas y operativas del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 2020 a 2021, a raíz de la pandemia del coronavirus.

EVG