Champions League 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre

Arda Güler en un partido de Champions League con el Real Madrid

La cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League termina este miércoles 4 de noviembre con nueve duelos imperdibles para ir dandole forma a los equipos que se pueden meter en la siguiente ronda de manera directa.

Equipos como Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Arsenal y Napoli entran en acción, buscando sumar puntos para no alejarse de la parte alta de la tabla general, recordando que la Champions ya no tiene fase de grupos.

📍 Ya estamos en Atenas. pic.twitter.com/oMOUb0NMVh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

Todos los partidos de la Champions del miércoles 4 de noviembre

Fenerbahce vs Liverpool-11:45 horas-TNT Sports y MAX

AEK Atenas vs Real Madrid-11:45 horas-FOX ONE

Lens vs Como-14:00 horas-TNT SPORTS Y MAX

Dortmund vs Real Betis-14:00 horas-TNT SPORTS Y MAX

Leipzig vs Manchester City-14:00 horas-FOX ONE

Porto vs Napoli-14:00 horas-FOX ONE

PSV vs Brujas-14:00 horas-FOX ONE

Slavia Praga vs Arsenal-14:00 horas-TNT SPORTS

Viking vs Sabah-14:00 horas-FOX ONE

Real Madrid viaja a Grecia para mantener el invicto

El Real Madrid se encuentra invicto en el inicio de la fase de liga de la Champions League, por lo que viajan a Grecia con la firme intención de prolongar su racha de triunfos y no perderle la pista a los equipos punteros.

Con 9 de 9 puntos posibles el Señor de Europa se mide en la OPAP Arena al AEK Atenas, que llega con un triunfo y dos derrotas en el campeonato continental, siendo de los peores equipos de la competencia.

El Madrid llegará a este cotejo con el triunfo el fin de semana en LaLiga por marcador de 3-0 ante el Racing Santander, cotejo en donde el astro francés Kylian Mbappé y el crack inglés Jude Bellingham brillaron.

“En mi cabeza estaba el partido de Atenas (contra el AEK en la Liga de Campeones), dejar dentro a gente que no va a ser titular el miércoles. Es el regalo de La Liga”, comentó tras el partido el entrenador José Mourinho, quien volvió a la capital española esta temporada para una segunda etapa al frente del Madrid.

Otro equipo que buscará mantenerse invicto es el Real Betis del mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo. El cuadro español se enfrenta al Dortmund en Alemania. Para sorpresa de propios y extraños los albiverdes no conocen la derrota en la presente campaña de la Champions.

Fidalgo no ha tenido mucha participación en el Betis, pero en la Champions podría tener minutos. Otro jugador azteca que vería acción es el delantero Santiago Giménez, quien junto al Porto se mide al Napoli. Los Dragones Azules necesitan urgentemente el triunfo, pues solamente tienen derrotas.