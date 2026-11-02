Champions League 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de HOY martes 3 de noviembre

El Barcelona recibe al Aston Villa en el inicio de la Jornada 4 de la Champions League.

Este martes 3 de noviembre se pone en marcha la Jornada 4 de la fase de liga de la Champions League 2026-2027 con nueve encuentros, entre los que destacan la visita del invicto Aston Villa a Barcelona y el duelo entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich en la capital española.

Los Villanos son unos de los cinco clubes que marchan con paso perfecto en la Liga de Campeones de Europa, condición que los blaugranas perdieron tras su derrota a manos del PSG en el Parque de los Príncipes en la tercera fecha.

En el Riyadh Air Metropolitano, el Bayern Múnich enfrenta al Atlético de Madrid con la misión de mantenerse invicto, aunque solamente hay un punto de diferencia entre ambos, pues los Bávaros son decimocuartos (15) y los rojiblancos decimosextos (4).

Transmisiones juegos Champions League del martes 3 de noviembre

Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisboa (11:45 horas, FOX One)

Galatasaray vs Stuttgart (11:45 horas, HBO Max y TNT Sports)

Manchester United vs Roma (14:00 horas, HBO Max y Space)

Feyenoord vs Inter de Milán (14:00 horas, HBO Max)

Bodø/Glimt vs Lille (14:00 horas, FOX One)

Barcelona vs Aston Villa (14:00 horas, HBO Max y TNT Sports)

Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich (14:00 horas, FOX)

Villarreal vs PSG (14:00 horas, FOX One)

LASK vs Slovan Bratislava (14:00 horas, HBO Max)

Harry Kane podría igualar récord de Cristiano Ronaldo en Champions

El primer partido de Harry Kane en la Champions League como ganador del Balón de Oro podría permitirle igualar un récord de la competencia que ostenta Cristiano Ronaldo.

A partir de la final de 2017, ganada por el Real Madrid ante la Juventus, y durante la temporada siguiente, el ariete portugués anotó en 11 partidos consecutivos del torneo, con 17 goles en total.

𝑲𝒂𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅𝒊𝒏𝒈 😮‍💨👋 pic.twitter.com/yy6eRce7Sd — FC Bayern (@FCBayernEN) November 2, 2026

Harry Kane ha marcado en los 10 partidos del Bayern Múnich en la Champions League en lo que va de 2026, con 13 anotaciones hasta el momento.

Como jugador del Tottenham, Kane no anotó en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid en su visita anterior: la final de 2019 que Liverpool ganó 2-0. El duelo por el título de esta edición se llevará a cabo precisamente en la cancha de los colchoneros.

PSG visita cancha del Villarreal

El PSG visita el Estadio de la Cerámica, donde mide fuerzas ante el Villarreal con el objetivo de seguir con paso perfecto en la Champions League y de paso mantenerse como líder.

Los dirigidos por Luis Enrique encabezan la clasificación con nueve puntos, misma cantidad que suman Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Betis, a los que supera por diferencia de goles.

EVG