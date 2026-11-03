Champions League: Resumen y goles de los partidos de HOY martes 3 de noviembre

La jornada del martes 3 de noviembre de la Champions League inició con doble cartelera, en donde el Galatasaray venció 2-0 en Turquía al Stuttgart y el Shakhtar cayó como local ante el Sporting Clube por marcador de 0-1.

Con doblete de Aleksey Batrakov el Conquistador de Europa, uno de los apodos más famosos del club turco, sumó tres puntos clave y alcanzó las seis unidades para mantenerse en la parte media de la tabla general, aunque puede bajar puestos al finalizar la jornada.

Del otro lado el Stuttgart sumó su primera derrota de la fase inicial de la Liga de Campeones y se queda con siete unidades. El conjunto alemán había arrancado la competencia invicto con dos triunfos y un empate, pero ahora les llegó su primer descalabro.

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Aleksey Batrakov anotó con separación de tres minutos. El futbolista ruso se hizo presente al 12′ y al 15′. El Galatasaray nunca soltó la ventaja y la conservó por más de 70 minutos.

El Stuttgart tuvo, en especial el segundo tiempo, varias oportunidades clave para encontrar el empate y hasta la voltereta, pero un fuera de lugar y atajadas clave del portero turco les impidieron descontar en el marcador.

En Londres, suelo neutral por la Guerra entre Ucrania y Rusia, el Shakhtar cayó como local administrativo ante el Sporting Clube, que con gol de Issa Doumbia al 59′ sumó su cuarta victoria en la Champions League para llegar a 9 puntos y meterse en la parte alta de la general.

Los Leones, con su triunfo llegaron al quinto peldaño de la fase de liga antes de que se complete la cuarta jornada. La buena noticia para el equipos portugués es que marchan con marca de 3-1 y no se alejará de los líderes, soñando con la clasificación directa a la siguiente ronda.