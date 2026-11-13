Argentina cae ante Uruguay en su primer compromiso sin Lionel Messi; resumen y goles

Argentina sucumbió frente a Uruguay en su primer juego desde el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

La era post Lionel Messi en Argentina quedó inaugurada con una derrota de 2-1 ante Uruguay este viernes en un amistoso internacional disputado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, en el primer compromiso de la Albiceleste tras el retiro de La Pulga a principios de octubre.

Un autogol de Leonardo Balerdi y un tanto de Maximiliano Araujo le permitieron conseguir el triunfo a la Celeste. Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, descontó por los locales.

Así fue el triunfo de Uruguay sobre Argentina

El clásico rioplatense fue además el puntapié inicial de una nueva etapa en la Selección Argentina, que seguirá al mando de Lionel Scaloni, quien esta semana renovó contrato hasta el 2030.

Tras un tiro libre desde la izquierda a los 47 minutos, Darwin Núñez ganó de cabeza. Lisandro Martínez despejó, peró el balón dio en la espalda de su compañero de zaga Balerdi y se metió en contra de su propia valla, defendida por Gerónimo Rulli ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien está en recuperación por una fractura de mandíbula.

En otra jugada a balón parado, la Celeste amplió su ventaja al 53′. En un tiro de esquina al primer palo, Araujo alcanzó a desviar la esférica con la espalda y la mandó a la red.

#SelecciónMayor Matías Soulé: "Hay que seguir por el camino que dejaron los más grandes, que es muy importante. Este es un nuevo proceso y tenemos muchas ganas". pic.twitter.com/rUve8sslF9 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 14, 2026

Argentina padece en su primer partido sin Lionel Messi

El retiro de Lionel Messi todavía es un fuerte golpe para los argentinos. Como primer síntoma de su ausencia, el estadio no estuvo colmado como en cada presentación del astro en su país.

Mientras en las tribunas la mayoría de los fanáticos lucían casacas albicelestes con el 10 de Messi en la espalda, Scaloni decidió que ninguno de sus jugadores saliese al campo de juego con el emblemático número. El timonel dijo que todavía no eligió al reemplazante y que mientras no sea obligatorio prescindirá de ese número.

En el campo de juego, Argentina mantuvo su estilo de buen trato de pelota, pero le faltó el vértigo que le imprimía Messi en los últimos metros. Ni Nico Paz ni Thiago Almada cumplieron con la misión.

Los ingresos de Matías Soulé y Gianluca Prestiani le aportaron más punch al ataque argentino. Un desborde del extremo del Benfica derivó en el descuento de Julián Álvarez al minuto 72..

La Albiceleste se medirá el próximo martes 27 de noviembre ante Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay recibirá a República Dominicana el mismo día, en los que serán los últimos comprimidos de ambos seleccionados este año.

EVG