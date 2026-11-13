Lionel Messi volverá a jugar en Argentina; conoce fecha, sede y todos los detalles del partido

Lionel Messi durante el amistoso entre Argentina y Benín, el pasado 6 de octubre.

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina. A poco más de un mes de su retiro de la Albiceleste, se dio a conocer que La Pulga regresará al Estadio Monumental, pero con el Inter Miami para un amistoso contra River Plate a inicios de 2027.

Tras haber disputado su partido de despedida con la Selección Argentina en octubre, el astro rosarino viajará con Las Garzas a su país para enfrentar al Millonario en un amistoso como parte de la pretemporada, duelo a celebrarse el próximo 19 de enero.

🔜 Se viene Un encuentro Monumental: River Plate 🆚 Inter Miami CF



📆 19 de enero 2027

🏟️ Estadio Monumental



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River Plate presume el regreso de Messi a Lionel Argentina

Al anunciar en redes sociales el compromiso contra el Inter Miami, River Plate lo tildó como “un encuentro Monumental”.

Lionel Messi puso fin a su trayectoria con Argentina el 6 de octubre en la victoria 3-0 ante Benín. El futbolista de 39 años de edad anotó un gol de penalti y colaboró con asistencias para los otros dos tantos en una noche en la que recibió una ensordecedora última ovación en su retiro internacional tras 21 años de carrera, 126 goles, un título mundial y dos títulos de la Copa América.

𝗨𝗡 𝗘𝗡𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 🏟️



El escenario está listo. Nos vemos pronto.



River Plate 🆚 Inter Miami CF, el 19 de enero en Buenos Aires. pic.twitter.com/BIjKFr7BJ7 — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2026

Messi jugará un partido de clubes por primera vez en Argentina

Con el anuncio de la visita del Inter Miami al Estadio Monumental, será la primera ocasión en su carrera que Lionel Messi juegue un partido de equipos en su natal Argentina.

La Pulga estuvo en las despedidas de Juan Román Riquelme y Maxi Rodríguez, excompañeros suyos en la Albiceleste, pero nunca fue con ninguno de sus clubes anteriores, Barcelona y PSG.

Inter Miami destacó en un comunicado que la presencia de Lionel Messi en el Monumental “será una oportunidad para que miles de hinchas vuelvan a disfrutar de su futbol en Buenos Aires, en un estadio que ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la selección”.

Lionel Messi se unió a las filas del club de la MLS en el verano de 2023, después de dos campañas en Francia con el PSG, club con el que siguió su carrera después de haber dejado las filas del Barcelona tras 17 años con los blaugranas.

EVG