Lionel Messi y Argentina golean a Benín en el último tango de La Pulga con la Albiceleste; resumen y goles

Argentina goleó 3-0 a Benín en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, con quien el rosarino marcó de penalti su último gol después de 21 años de defender la camiseta de su selección. El Estadio Monumental de Buenos Aires fue la sede del último tango de La Pulga, quien también asistió

La noche en el estadio del River Plate fue especial desde los momentos previos al silbatazo inicial, pues los reconocimientos y ovaciones para el jugador del Inter Miami no se hicieron esperar, lo que dio pie a que las emociones salieran, una por una, de los aficionados que se dieron cita al juego.

#AD10S 🐐



⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0



🗣️ Otro más. En su noche.



Quisiera que esto dure para siempre 🎵 pic.twitter.com/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Noche llena de homenajes para Messi

Los hinchas y los integrantes del equipo dirigidos por Lionel Scaloni, incluido el entrenador, le aplaudieron a Lionel Messi desde el calentamiento. Antes de saltar a la cancha, el futbolista de 39 años se fundió en un tierno abrazo con sus hijos Mateo, Thiago y Ciro.

El encuentro se detuvo al 10′ para que todos los presentes le rindieran un minuto de aplausos a La Pulga, momento que aprovecharon los jugadores de Benín para acercarse al astro argentino y darle un saludo.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo. La cuenta la abrió Nicolás Otamendi con un remate de derecha, precisamente a centro de Lionel Messi, en un tiro de esquina al minuto 48. Nico Paz amplió la ventaja de la Albiceleste al 61′ con un disparo raso de zurda, también a pase del nacido en Rosario.

Lionel Messi marca su último gol con Argentina

Pero faltaba la anotación de Lionel Messi para que la noche en el Monumental fuera redonda. Agustín Giay sufrió una falta en el área de parte de Tamimou Ourou.

El exjugador del Barcelona tomó el esférico, caminó hacia el manchón penal y con un potente zurdazo por arriba engañó a Marcel Dandjinou para convertir su última diana con la Albiceleste.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron los primeros en abrazar y felicitar a Lionel Messi después de hacer su gol 126 con Argentina, su última diana tras poco más de dos décadas de defender los colores de la tricampeona mundial.

Leo pudo haber hecho un segundo tanto ante Benín poco tiempo después, pero mandó su remate de derecha apenas a un costado del arco rival al minuto 75, luego de ser asistido por Nico González.

Lionel Messi cierra de emotiva forma su etapa con Argentina

Lionel Messi cerró con broche de oro su trayectoria como seleccionado de Argentina. En su último tango jugó al lado de Nico Paz, mediocampista del Como y una de las nuevas joyas de la Albiceleste, que en esta misma Fecha FIFA, sin La Pulga, goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso.

Poco después del silbatazo final, un espectacular show de drones comenzó como parte de un homenaje de la Asociación del Futbol Argentino al considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.

Los drones proyectaron el mítico 10 que Messi Cuccittini portó con orgullo mientras defendió la camiseta de Argentina y el momento exacto en el que sostiene la Copa del Mundo de Qatar 2022, su momento cumbre con la Albiceleste y en toda su carrera.

Luego, la Sole, cantante local, interpretó el tema “Brindis” en honor al máximo ídolo del balompié pampero, quien posteriormente dio un largo y emotivo discurso de despedida a sus excompañeros y aficionados.

“No venir más va a ser un dolor muy grande, les juro que jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante más de 20 años”, fue parte de las sensibles palabras de Leo.

EVG