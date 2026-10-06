Lionel Messi y un fenomenal show de drones en su honor tras su adiós con Argentina (VIDEO)

Un espectacular show de drones dio comienzo momentos después de que Lionel Messi jugó su partido de despedida con Argentina, en la goleada de 3-0 sobre Benín en un amistoso celebrado en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
El astro rosario y el resto de los jugadores de la Albiceleste observaron desde el centro del campo el espectáculo que la Asociación del Futbol Argentino hizo en su honor, tras poner fin a una trayectoria de 21 años como seleccionado nacional.
Los drones proyectaron el mítico 10 que Lionel Messi portó con orgullo mientras defendió la camiseta de Argentina y el momento exacto en el que sostiene la Copa del Mundo de Qatar 2022, su momento cumbre con la Albiceleste y en toda su carrera.
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