¿Qué tendría que hacer México para clasificar a la Copa Oro si queda fuera del Final Four de la Nations League?

Julián Quiñones cobra el penalti con el que México hizo su segundo gol en Jamaica en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

La derrota de 3-2 ante Jamaica en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League puso en riesgo el boleto de México al Final Four de la competencia regional, fase que dará el boleto directo a la Copa Oro, el torneo estelar de la zona.

Si el Tricolor es eliminado por los Reggae Boyz todavía tendría posibilidades de acceder a la Copa Oro, pero tendría que esperar hasta marzo del 2027, cuando se realicen los repechajes para definir a los últimos clasificados al certamen.

Termina el partido en Kingston. ⚽️ Quedan 90 minutos y lucharemos hasta el último segundo.



¡Nos vemos en Monterrey! 🇲🇽



Cuartos de Final Ida | @CNationsLeague pic.twitter.com/eB8MkbRoHb — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 15, 2026

Las selecciones que queden fuera de los cuartos de final de la Concacaf Nations League disputarán los repechajes o fases preliminares como una última posibilidad para conseguir su pase a la Copa Oro.

México reacciona ante Jamaica, pero no le alcanza

La Selección Mexicana parecía encaminarse a una derrota de escándalo contra Jamaica, que ganaba 3-0 hasta el minuto 70, cuando comenzó la reacción del Tricolor.

Los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones en los últimos 20 minutos del encuentro en el Estadio Nacional de Kingston le permitieron al Tricolor tener una derrota más decorosa y llegar con posibilidades de revertir la situación a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante los Reggae Boyz.

Sin embargo, el 3-2 le abre la puerta a México para revertir como local las cosas contra Jamaica, ante la que buscará su primer triunfo en la era Márquez el próximo martes 17 de noviembre en el cotejo a desarrollarse en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

¿Cuándo es la Copa Oro 2027?

La Copa Oro 2027 está programada para llevarse a cabo del 17 de junio al 11 de julio en Estados Unidos.

La vigésimonovena edición de la justa de la Concacaf contará con la participación de 16 equipos, uno de los cuales será la invitada Arabia Saudita, que también disputó el torneo bajo dicha condición en la edición del 2025.

México es el actual campeón de la Copa Oro, luego de que se impuso 2-1 a Estados Unidos en la final del 2025, gracias a goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

EVG