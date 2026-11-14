México tiene feroz reacción ante Jamaica en la Nations League, pero sigue sin ganar en la era Márquez; resumen y goles

México cayó ante Jamaica en Kingston y Rafa Márquez sigue sin ganar al frente del Tricolor.

La Selección Mexicana de Rafa Márquez no tiene pies. A pesar de que en el tramo final reaccionó, perdió 3-2 ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League. El Tricolor sigue sin ganar con el histórico exdefensa al frente del equipo.

Un autogol de Jesús Gallardo al minuto 27 en un tiro de esquina dio comienzo a la debacle de México en su primer partido oficial en el proceso rumbo al Mundial 2030, en el que el exBarcelona fue elegido como el sucesor de Javier Aguirre en el timón.

¡GOOOOOOL! ¡GOOOOL DE MÉXICO! ¡QUIÑONEEEES!⚽️🇲🇽



El nominado al #BallonDor no falló desde los 11 pasos, y @miseleccionmx se pone a uno del empate en Kingston

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¡MORITAAAA! ¡EL TRICOLOR RECORTA DISTANCIAS! 😍⚽️



Gilberto Mora saca un zapatazo y acerca a @miseleccionmx en el marcador 🇲🇽 ¡VAMOS!

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En los primeros segundos del complemente llegó el segundo golpe para la Selección Mexicana. Renaldo Cephas abatió al Tala Rangel con un disparo raso y cruzado de derecha.

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México reacciona ante Jamaica, pero no le alcanza

La pesadilla aumentó al minuto 63, cuando Richard King venció desde los 11 pasos al guardameta de Chivas, luego de que Jesús Gallardo cometió una falta sobre Kaheim Dixon, al levantar de más el pie y darle una patada al jugador caribeño.

El juvenil Gilberto Mora metió a México al juego al minuto 70 con un remate de derecha por abajo fuera del área, tras ser asistido por Santiago Sandoval.

Fue el segundo gol del mediocampista de Xolos con el Tricolor, con el que se estrenó en el empate 1-1 contra Colombia, precisamente en el primer juego de la era Márquez.

Julián Quiñones puso el segundo tanto para la Selección Mexicana al minuto 81 con una definición por penalti, luego de que Santiago Sandoval sufrió una falta de parte de Ronaldo Webster.

¿Cuándo es la vuelta entre México y Jamaica?

La Selección Mexicana y Jamaica volverán a verse las caras el próximo martes 17 de noviembre para la vuelta de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El Tricolor será local ante los Reggae Boyz en el duelo a celebrarse en el Estadio BBVA de Monterrey, en el que no tuvo la oportunidad de jugar en ninguno de sus cinco compromisos en el Mundial 2026.

EVG