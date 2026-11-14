Estados Unidos humilla a Haití en el inicio de la gira del adiós de Mauricio Pochettino

Estados Unidos goleó a Haití en su penúltimo juego bajo las órdenes de Mauricio Pochettino.

Christian Pulisic y Folarin Balogun anotaron en su regreso a la selección de Estados Unidos, que apabulló 6-0 a Haití en Miami, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el primero de los últimos dos duelos del argentino Mauricio Pochettino al frente del equipo de las barras y las estrellas.

Auston Trusty, Julian Hall y Weston McKennie también marcaron por Estados Unidos, que registró su mayor cantidad de goles en un partido bajo las órdenes del estratega sudamericano, quien el próximo 18 de noviembre asumirá oficialmente como nuevo timonel del Manchester United.

Fue un inicio casi perfecto de lo que será una breve gira de despedida para Mauricio Pochettino, quien aceptó convertirse en el entrenador de los Red Devils tras dos años dirigiendo a Estados Unidos.

Jugadores de Estados Unidos se rinden a Mauricio Pochettino

Apenas tres meses después de anunciar un contrato para guiar a los estadounidenses hasta el Mundial 2030, la Federación de Futbol de Estados Unidos informó que Pochettino partirá la próxima semana rumbo a Old Trafford.

“Jugamos para él”, dijo Trusty acerca de Pochettino. “Evidentemente, es nuestro jefe y es triste que se vaya. Está aprovechando una gran oportunidad, pero jugamos para él”, agregó.

“Somos su equipo, tenemos su identidad y la mentalidad de ganar cada partido”, añadió Trusty, quien abrió el marcador a los 10 minutos, en declaraciones a TNT Sports.

¿Cuándo es el juego de vuelta entre Estados Unidos y Haití?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre Estados Unidos y Haití se disputará el próximo martes 17 de noviembre en Cincinnati.

“Pochettino es un entrenador asombroso, que ha dado mucho a la selección nacional”, dijo Balogun. “Siempre es triste que un buen técnico se vaya, pero es parte del deporte”.

Hubo una afición mayoritariamente prohaitiana, con seguidores envueltos en los colores azul y rojo de su país. Muchos alentaban al equipo por motivos que iban mucho más allá del partido.

Al minuto 70, cuando Lenny Joseph pareció por fin poner a Haití en el marcador al rematar un centro de Josue Casimir, los aficionados rugieron como si su equipo se hubiera puesto en ventaja. Sin embargo, se marcó un fuera de juego de Joseph.

Christian Pulisic convirtió un penalti para el 3-0 al 62′, y definió desde fuera del área menos de dos minutos después, con una asistencia de Alex Freeman.

Balogun definió ante el arquero Alexandre Pierre y luego se señaló la muñeca al conseguir el 6-0 a los 82.

EVG