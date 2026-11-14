Erik Lira revela la promesa que le hizo a Gilberto Mora para que sea el mejor del mundo

Erik Lira estuvo en conferencia de prensa previo al encuentro ante Jamaica y el mediocampista del Cruz Azul habló sobre Gilberto Mora, a quien le dijo que no se preocupara por defender, ya que prefiere que tome la pelota y se divierta cada vez que tenga el balón en sus pies.

“Al tener jugadores como Gil Mora, pues me encanta y me motiva también, porque sabes que cuando agarra la pelota te va a hacer algo diferente. Yo lo había comentado que yo le digo que él se divierta que yo atrás voy a correr y que él se quite un poco de esa responsabilidad y yo hago todo lo demás”, comentó Erik Lira.

"JUGADORES COMO GIL MORA ME ENCANTAN E INSPIRAN": LIRA 🔥



Erik Lira externó su apoyo a Gil Mora, además habló de la presión que hay al jugar en la Selección Mexicana.



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Gilberto Mora vuelve a la Selección Mexicana tras su lesión

Gilberto Mora se prepara para volver a la actividad con la Selección Mexicana después de sufrir una lesión en la pasada fecha FIFA, en la que el equipo de Rafa Márquez se midió a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Gilberto Mora solo disputó el encuentro ante los cafeteros y tuvo que abandonar la concentración para seguir con su recuperación tras la lesión que padecía, aunque de cara al partido ante Jamaica apunta a ser titular para buscar un resultado positivo.

Aunque deberán de llevarlo con cuidado para que no vuelva a recaer en la lesión que viene arrastrando desde hace algunos meses. El joven de 18 años podría ser el orquestador al ataque y el acompañante del tridente que mande Rafa Márquez al terreno de juego.