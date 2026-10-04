¡Confirmado! México se queda sin tres piezas importantes para el amistoso contra Chile

La Selección Mexicana dio a conocer que Gilberto Mora, Mateo Chávez e Hirving Lozano abandonaron la concentración del equipo nacional, por lo que no estarán disponibles para el duelo ante Chile, el último amistoso de esta Fecha FIFA.

Por medio de un comunicado, el Tricolor reveló que el Tiloncito causó baja por suspensión, mientras que Morita por molestias físicas, por lo que ambos regresarán a sus respectivos clubes.

La Selección Nacional de México informa. 📰 pic.twitter.com/fk2v5uxTXO — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

“Por su parte, Hirving Lozano, del LA Galaxy, dejó la concentración en Los Ángeles, como se informó ayer”, señaló la Selección Mexicana acerca de la baja del ‘Chucky’ Lozano, quien no era convocado desde noviembre de 2025.

Márquez, sin plantel completo para su cuarto juego con México

Rafa Márquez buscará ante Chile su primera victoria como director técnico de la Selección Mexicana, pero con un plantel incompleto tras las bajas anunciadas.

Gilberto Mora no pudo jugar en la derrota de 3-0 a manos de Estados Unidos a causa de molestias en el tobillo derecho, las cuales surgieron durante un entrenamiento del Tricolor.

Por su parte, Mateo Chávez ingresó a la cancha en el segundo tiempo del clásico de la Concacaf, pero fue expulsado al minuto 67 por darle un manotazo a Sebastian Berhalter.

Hirving Lozano, en cambio, no estuvo en el banquillo de la Selección Mexicana en el juego frente a Estados Unidos después de que sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo durante el entrenamiento previo al cotejo.

¿Dónde es el partido entre México y Chile?

México y Chile medirán fuerzas en el Los Angeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, este martes 6 de octubre.

Será el cuarto y último encuentro de preparación del Tricolor en esta Fecha FIFA, en la que Rafa Márquez debutó como director técnico del equipo nacional.

Los resultados no han acompañado al ‘Káiser de Michoacán’ en el comienzo de su camino como seleccionador, luego de que México igualó 1-1 contra Colombia y Perú antes de ser goleado 3-0 por Estados Unidos.

Chile también enfrentó a Estados Unidos en esta Fecha FIFA, encuentro que concluyó con un triunfo de 4-2 de los de Concacaf.

EVG