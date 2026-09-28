¿Santiago Sandoval cambia a Chivas por América? La polémica FOTO que compromete al delantero

Santiago Sandoval, delantero de Chivas, se vio envuelto en una polémica en relación a unas publicaciones del América.

Santiago Sandoval, delantero de Chivas, está en el ojo del huracán luego de que en redes sociales se filtraron imágenes de unos likes que le dio a publicaciones del América, lo que generó molestia entre los aficionados del Guadalajara, mientras que en los de las Águilas produjo satisfacción.

Seguidores del equipo azulcrema compartieron en redes sociales evidencias de los “Me gusta” que el ariete del Rebaño dio en su momento a publicaciones de festejos de los capitalinos tras la obtención de algunos de los títulos obtenidos en el tricampeonato de la Liga MX.

Evidencia de un "Me Gusta" de Santiago Sandoval a una publicación referente al América. ı Foto: Captura de pantalla

Santiago Sandoval, el mejor canterano de Chivas en los últimos años, es más americanista que Cuauhtémoc Blanco.😂 pic.twitter.com/TUrSNLpHVa — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 28, 2026

“Santiago Sandoval, el mejor canterano de Chivas en los últimos años, es más americanista que Cuauhtémoc Blanco”, escribió de manera irónica un aficionado del América que compartió un video de jugadores de las Águilas festejando un campeonato, clip en el que uno de los likes es precisamente de Santiago Sandoval.

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¿Santiago Sandoval le va al América?

La filtración de estas capturas ha generado entre los aficionados de Chivas la duda respecto a si Santiago Sandoval es uno más de los millones de seguidores del América.

La incógnita aumentó después de que el exfutbolista Alonso Sandoval, padre de Santi, reveló que su hijo admira a algunos futbolistas del equipo de Coapa.

Actualmente, Santiago Sandoval juega su tercer torneo con Chivas, club con el que debutó como futbolista profesional el 19 de julio de 2025 en un partido de Liga MX contra el León. El argentino Gabriel Milito fue quien le dio la oportunidad de estrenarse en Primera División.

Santiago Sandoval reaccionó a la polémica y dejó claro que su corazón está con Chivas. ı Foto: IG @sant.sandoval30

Santiago Sandoval rompe el silencio

Después de la polémica que se generó en redes sociales, Santiago Sandoval publicó en sus instastories una foto en la que dejó en claro que su corazón está con las Chivas.

El delantero del Rebaño subió una foto en la que se le ve de espaldas con la camiseta del Guadalajara, el número 226, que fue con el debutó, y la fecha 19-07-25, en alusión a la fecha en la que jugó su primer partido oficial con los rojiblancos.

También se ve la frase “Condenado al éxito”, la cual tiene en un tatuaje en su pantorrilla derecha, con el cual recuerda el día que comenzó su carrera en las canchas.

Con esta instastorie, Santiago Sandoval parece haber querido despejar todas las dudas acerca de su amor por Chivas tras la filtración de sus “Me Gusta” a publicaciones del América.

EVG