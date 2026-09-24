Santiago Sandoval muestra su más oscuro talento en redes sociales previo a su concentración con México (VIDEO)

Santiago Sandoval es uno de los futbolistas sensación de esta temporada en la Liga MX, por lo que se ganó su primera convocatoria con la selección mayor, pero antes de reportar con Rafa Márquez, el juvenil de las Chivas demostró uno de sus talentos en un en vivo en redes sociales, que es rapear.

El jugador de 19 años hizo algunas rimas frente a su público y una de sus barras fue “el domingo me voy a selección, voy a meter un gol con Rafa Márquez y con Gil Mora y con el Piojo”, lo que generó revuelo en redes sociales y el video comenzó a viralizarse inmediatamente.

el domingo me voy a selección voy a meter un gol con rafa márquez y con gil mora y con el piojo 😘 pic.twitter.com/HHxZzdyM5s — avi (@avibbyy_) September 24, 2026

Santiago Sandoval reporta con la Selección Mexicana este fin de semana

La carrera de Santiago Sandoval va en ascenso y es cuestión de él si se mantiene en lo más alto dentro de la Liga MX y la Selección Mexicana, pues de momento atraviesa un buen presente pero todo puede cambiar con alguna lesión.

El juvenil de las Chivas estará presente en el partido ante el Querétaro de este fin de semana, pero después de eso empacara sus maletas para viajar a la ciudad de Nueva Jersey, donde se unirá a la concentración de Rafa Márquez para los partidos ante Perú, Estados Unidos y Chile.

Santiago Sandoval deberá de llenarle el ojo a Rafa Márquez para poder ganarse un lugar en el once inicial del cuadro mexicano, ya que la posición en la que juega tiene dueño, así que en las oportunidades que reciba deberá de aprovechar para quedarse con el puesto.

Santiago Sandoval podría participar en los Juegos Olímpicos LA 2028

Santiago Sandoval formó parte de la Selección Mexicana Sub-20 que ganó el Campeonato de la Concacaf para llevarse su boleto para el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si el nivel del juvenil de las Chivas mantiene su nivel hasta el 2028, podría ganarse un lugar para participar en los Juegos Olímpicos de LA 2028 y buscar otra medalla de oro para la delegación azteca.

DCO