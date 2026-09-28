Javier Aguirre conquista el corazón de los aficionados del Valencia con insospechada declaración

Javier Aguirre se ganó el corazón y la confianza de la afición del Valencia en sus presentación como nuevo entrenador del club, luego de que aseguró que no se puede rechazar la oferta de un club al que definió como un histórico de LaLiga de España y del mundo.

“No se le puede decir que no al Valencia CF. Es un histórico de LaLiga, del futbol mundial y con una afición brutal. He venido de rival y te ‘acojonas’. Quiero que Mestalla sea un imponente estadio para el rival, que el equipo vuelva donde se merece”, declaró el ‘Vasco’ en su primera rueda de prensa al frente de los Chés, en la que también resaltó el peso de la hinchada de su nuevo equipo.

🎙️ JAVIER AGUIRRE responde a mi pregunta de por qué viene al @valenciacf en estas circunstancias.



🗣️ Aguirre: "NO se le puede decir que no al Valencia CF" pic.twitter.com/An4TxWgtiK — Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) September 28, 2026

Javier Aguirre rechaza cuatro ofertas para llegar al Valencia

Javier Aguirre comentó que después del Mundial 2026 estaba a gusto con su familia y que rechazó cuatro ofertas, pero a la del Valencia no se pudo negar y menos porque reveló que su esposa Silvia Carrión se puso más contenta que él.

“Había dejado cuatro oportunidades de trabajo, estaba a gusto con mi familia, pero cuando me llamó el Valencia CF, le dije a mi mujer que había que venir y ella, que le gusta más el futbol incluso que a mí, estaba feliz”, ahondó el ‘Vasco’, quien toma las riendas de los Murciélagos con la misión de salvarlos del descenso.

Javier Aguirre también reconoció que se siente muy contento por el recibimiento que le dio la afición del Valencia, pero está consciente de que lo único que espera de él son buenos resultados.

¡Lo queremos mucho! 😅🫶



Javier Aguirre, un crack para manejar la prensa y nuestro @IgnacioMiguelez ya lo vivió. 🎙️



Así respondió a la pregunta de #TNTSportsMex, sobre la salvación del Valencia. 🦇 pic.twitter.com/PTjZ60jw8h — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 28, 2026

“Me da mucho gusto que haya sido recibido con alegría, la gente me da la bienvenida y notas atmósfera positiva, pero esto va de resultados y esperemos darlos lo antes posible”, enfatizó el experimentado estratega de 67 años.

Javier Aguirre promete intensidad en los jugadores del Valencia

Javier Aguirre dejó en claro que los futbolistas de los equipos rivales sudarán sangre cuando enfrenten al Valencia, pues aseguró que los Chés dejarán la vida en el terreno de juego y tendrán la garra que ha distinguido a los clubes a los que ha dirigido.

“Los entrenadores nos movemos en función de lo que tenemos y de lo que necesita el equipo en el momento. Eso te lo va pidiendo el equipo, el rival, la clasificación. Mis equipos se caracterizan por la energía, para ganarnos, los jugadores tienen que sudar ‘sangre, sudor y lágrimas”, puntualizó el entrenador mexicano.

EVG