Santiago Sandoval recibe hermosa sorpresa por parte de su familia tras ser convocado con México (VIDEO)

Santiago Sandoval confirma el buen momento que atraviesa en su carrera al ser convocado por Rafa Márquez a la Selección Mexicana para disputar los partidos amistosos de la fecha FIFA ante Perú, Estados Unidos y Chile.

La familia del delantero mexicano le preparó una sorpresa en su casa para celebrar este nuevo logro en su carrera. Decoraron el cuarto del jugador mexicano con globos del color de la Bandera de México, algunos con diseño especial y un pastel. En el video se puede ver como entra a su habitación, se sorprende y abraza a sus hermanas. Además de que invitaron a un grupo para celebrar su convocatoria.

la felicidad de la familia de santi debe ser tan grande, están muy orgullosos de él 🤍 pic.twitter.com/quUpWWi9ty — mil ୨ৎ 34 “ NEO (@milamkey) September 18, 2026

Santiago Sandoval puede ser una de las nuevas caras de México

Santiago Sandoval ya está figurando en la primera división con las Chivas con 19 años y tras su gran participación en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, en el que la Selección Mexicana consiguió el pase al Mundial de la especialidad y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En su último partido le marcó un doblete a los Pumas jugando como delantero con el equipo de Gabriel Milito, pero gracias a sus cualidades podría afianzarse de la banda derecha de la Selección Mexicana que en el Mundial fue totalmente para el Piojo Alvarado.

En sus últimos cuatro compromisos lleva tres goles y si mantiene su gran momento podría ser una de las nuevas caras de la Selección Mexicana de cara al proceso mundialista para la edición de 20230 que se llevará a cabo en Portugal, España y Marruecos.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



📝 Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Santiago Sandoval no disputará el partido ante Colombia

Rafa Márquez presentó una lista de 30 futbolistas para la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero cinco jugadores no estarán presentes en el primer compromiso de la escuadra nacional frente a su similar de Colombia.

En esa lista entra Santiago Sandoval, ya que el acuerdo con la Liga MX es que solo podrían convocar a dos jugadores por equipo y las Chivas tienen a seis seleccionados, por lo que los cuatro restantes llegarán después de disputar el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 ante el Querétaro.

Diego Campillo, Luis Romo y Hugo Camberos son los otros tres futbolistas del Rebaño Sagrado que viajarán a la par de Santiago Sandoval para unirse a la concentración en la ciudad de Nueva Jersey, donde se medirán a Perú.

DCO