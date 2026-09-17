Buffalo Bills vence a Detroit Lions en la inauguración del nuevo Highmark Stadium

Los Buffalo Bills arrancan con el pie derecho una nueva temporada de la National Football League en busca del Vince Lombardi. El conjunto comandado por Josh Allen consiguió la victoria en la inauguración del nuevo Highmark Stadium que abrió sus puertas este año para iniciar una nueva época en la franquicia.

En un partido de invictos, los Bills se llevaron la victoria por marcador de 41-31 y aunque se vieron presionados por los Lions en diferentes momentos del juego, el equipo local supo mantenerse arriba en el marcador por 10 puntos en todo el partido.

FINAL: Josh Allen's 5️⃣ total TDs lead the @BuffaloBills to their first win at Highmark Stadium! pic.twitter.com/RHKqVBh2Zb — NFL (@NFL) September 18, 2026

El equipo de Josh Allen consiguió irse arriba en el marcador por 21 puntos de diferencia en los dos primeros cuartos. Josh Allen, Joshua Palmer y Dawson Knox consiguieron los primeros tres touchdowns del compromiso para poner 21-0 el marcador y desde ese punto dominar el encuentro para encaminarse a su segunda victoria de la campaña.

Jahmyr Gibbs fue el encargado de recortar distancia en el marcador con una anotación a cinco minutos de terminar la primera mitad, pero Dalton Kincaid con una recepción de 16 yardas volvió a poner a los Bills a 20 puntos de diferencia sobre Detroit.

Amon-Ra St. Brown se hizo presente en el marcador en el arranque de la segunda mitad con una recepción de dos yardas, pero Josh Allen estaba encendido en una noche que fue especial para los Bills y anotó por segunda ocasión en el compromiso.

Josh Allen's FIFTH TD of the night caps off a 15-play scoring drive 😤



DETvsBUF – on Prime Video

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/9g9ADWxo9y — NFL (@NFL) September 18, 2026

Sam LaPorta acercó a los Lions al poner el marcador 24-34 con el punto extra de Bates, aunque lo que fue una constante en el partido los Bills volvieron a anotar por parte de James Cook que corrió una yarda para llegar a la zona prometida.

Para cerrar el compromiso Amon-Ra St. Brown completó un pase de Jared Goff de 27 yardas para el último touchdown del encuentro por parte de los Lions, pero que no les alcanzaba para mandar el compromiso el tiempo extra.

Con tres rodillas al suelo en su siguiente oportunidad con el ovoide en la mano, Josh Allen cerro el compromiso en el nuevo Highmark Stadium para pensar en su siguiente cotejo que será ante los Chargers en la Semana 3 de la temporada.

DCO