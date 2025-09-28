Pitbull revela que vivió con una familia de acogida en su infancia: ‘Empecé a trabajar a los 5 años’ | VIDEO

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el cantante Pitbull se sinceró sobre los aspectos de su vida privada y habló sobre cómo fue su infancia como hijo de padres inmigrantes latinoamericanos, así como las carencias que enfrentó antes de ser ‘Mr Worldwide’.

Pitbull comenzó a trabajar a los cinco años

Pitbull habló de todo lo que aprendió durante su infancia, al revelar: “Yo empecé a trabajar a los cinco años en un pulguero y yo vendía camisas con mi mamá, ella me enseñaba a hablar con la gente”, compartió.

“Yo trabajaba de todo. Limpiaba jaulas de pájaro, vendía agua con mi mamá, cable”, siguió, “yo era un chamaquito, les decía a los carros donde podía parquear”, compartió de cómo trabajó como franelero.

De este modo, el cantante asegura que aprendió a aplicar en la vida y en su carrera musical lo aprendido como vendedor, de trabajar para vivir.

Asimismo, el cantante compartió que tras el divorcio de sus padres, fue criado por sus familiares mujeres, al asegurar que ellas les enseñaron a tener disciplina y pensar las cosas de manera estratégica, lo que ha llegado a aplicar en la vida de famoso.

También recordó que durante su infancia “Miami estaba en candela”, al hablar de cómo enfrentó un entorno lleno de vicios y peligros cuando era pequeño. Sin embargo, su abuela le enseñó que tenía que trabajar mucho, aprender que había tiempo para todo y mantenerse lejos de los vicios y aquello que no lo beneficiara en su camino.

Pitbull estuvo en una casa hogar en su infancia

El cantante recordó que por situaciones familiares, se mudaron de Miami a Atlanta, donde a su mamá le costó trabajo poder encontrar un empleo, lo que la llevó a vivir en “un lugar muy interesante”.

“Ella no quería que yo viviera ahí y una familia americana le dijo ‘yo te lo cuido’ [...] Esa familia se portó muy bien conmigo”, compartió al revelar que la hija de la familia le reveló que lo querían adoptar.

En ese sentido, cuando él se lo contó a su mamá, ella le dijo: “Dos horas, agarra tus cosas, voy a recogerte” y después de ello, no volvió a ver a la familia.

“Mi mamá me dio cariño, muchas cosas, pero más que nada, a sobrevivir. Me estaba entrenando para la vida”, compartió Pitbull al respecto de lo complicada que fue su infancia y los aprendizajes que vivió.