Así era Giovani dos Santos cuando fue novio de Belinda ¿Cuánto duraron y por qué terminaron?

Una de las relaciones más populares de la cultura pop mexicana fue el romance entre Giovani dos Santos y Belinda. La pareja causó sensación en su momento y hasta la fecha, siguen siendo recordados como uno de los noviazgos públicos más importantes de la cantante.

Incluso, hay quienes mencionan que la canción ‘300 noches’ estaría dedicada al ex futbolista, a raíz de una entrevista donde admite que estuvo muy enamorada del famoso y que hay una frase que siempre le recuerda a él.

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“Aunque ya nada pueda devolver la hora del explendor en la hierba de la gloria en las flores la belleza existe en el recuerdo” es la frase que le recuerda a su ex y que menciona al final del video de la canción, lo que generó las especulaciones.

El noviazgo de Giovani dos Santos y Belinda

A finales de la década del 2000, Giovani dos Santos era una de las jóvenes promesas más grandes del fútbol mexicano e internacional, destacando por su talento en el extranjero y su carisma juvenil.

Físicamente se le veía como un deportista espigado, de estilo relajado y muy sonriente, que acaparaba las portadas no solo por su desempeño en la cancha con la Selección Mexicana, sino por formar una de las parejas más mediáticas y perseguidas por los medios de comunicación.

La relación amorosa entre él y Belinda se consolidó formalmente en el año 2009, aunque ya se conocían desde tiempo antes. En total, el romance duró casi dos año y su noviazgo se volvió icónico en la cultura pop mexicana, especialmente después de que el futbolista popularizara la famosa “Beliseñal” (llevarse el puño a la frente simulando una letra “B”) cada vez que anotaba un gol con el Tricolor en dedicatoria a la intérprete.

Ok pero la época de la beliseñal en cada gol. 🚬 pic.twitter.com/tIsLsX0Gy4 — ℰ (@Eduardo9_C) June 30, 2026

A pesar de las muestras públicas de afecto y de que se profesaban un gran cariño, la dinámica cotidiana comenzó a fracturarse debido a las exigencias profesionales de ambos. A principios de mayo de 2010 a través de su cuenta de Twitter, la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ reveló la ruptura.

En dichos mensajes, la artista informó de manera directa a sus seguidores que su camino junto al deportista había llegado a su fin, señalando concretamente que el trabajo y la distancia física hacían insostenible la que siguiera el noviazgo, aunque mantenían una buena amistad.

Adicionalmente a los factores de distancia y compromisos laborales, los medios de espectáculos de la época y diversos rumores de pasillo señalaron que la presión mediática constante y los supuestos roces por celos o supuestas infidelidades en Los Ángeles también minaron la estabilidad de la pareja, aunque nunca hubo confirmación oficial de estos rumores.

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