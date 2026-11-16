FOTOS de Giovani Dos Santos: Reaparece y así luce actualmente

El exfutbolista mexicano Giovani Dos Santos estuvo alejado del ojo público durante un tiempo, pues desde su retiro del futbol profesional sus seguidores no habían escuchado mucho sobre él hasta su reciente reaparición.
Giovani Dos Santos se retiró en 2021 de las canchas, por lo que su reciente reaparición junto a sus hermanos tomó por sorpresa a aquellos que siguieron de cerca su carrera como futbolista profesional.
Esta reciente aparición pública se dio lugo de que Giovani Dos Santos y su hermano, Jonathan Dos Santos, se reunieran durante una práctica de pádel, deporte en el que se ha visto al famoso exseleccionado desde el 2025.
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En la fotografía se puede apreciar que el aspecto físico de Giovani Dos Santos ha cambiado bastante, pues ahora el exfutbolista, que comenzó su carrera con la Selección Mexicana desde 2007, tiene 37 años de edad.
Actualmente Giovani Dos Santos se dedica a actividades empresariales fuera del futbol, incluyendo ser socio de la empresa Procura México, vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex), y un negocio de compra y venta de autos de lujo.
¿Quién es Giovani Dos Santos?
Giovani Álex dos Santos Ramírez nació el 11 de mayo de 1989 en la Ciudad de México, pero tiene tres nacionalidades, pues es hijo de un hombre brasileño y una mujer mexicana; además, se naturalizó como español para no ocupar una plaza de extracomunitario en el F. C. Barcelona.
La vida deportiva de Dos Santos comenzó a muy temprana edad, pues desde el 2001 participó en la sub-12 mexicana, lo que le abrió paso al F. C. Barcelona, pues su asombroso desempeño lo llevó a estar en el equio desde los 12 años de edad.
Los clubes en los Giovani Dos Santos fue futbolista; además de la Selección Mexicana, son: F. C. Barcelona, Tottenham Hotspur, Ipwich Town F. C., Galatasaray S. K., Racing de Santander, R. C. D. Mallorca, Villareal, L. A. Galaxy, y el Club América.
Durante su carrera deportiva consiguió varias distinciones individuales:
- Balón de plata en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 en 2005
- Premio Nacional del Deporte en 2005
- Balón de bronce en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en 2007
- Mejor jugador de la Copa de Oro de la Concacaf en 2009
- XI Ideal de la Copa de Oro de la Concacaf en 2010
- Segundo mejor jugador joven en la en la Copa Mundial de Fútbol en 2010
- Mejor Gol de la Copa de Oro de la Concacaf en 2011
- Premio Nacional del Deporte en 2012
- Mejor jugador del partido México - Camerún en el Mundial Brasil 2014
- Mejor jugador Latino de la J23 de la MLS en 2015
- XI Ideal de la MLS en 2016
- MLS All Star en 2016
- Premios Univision Deportes Jugador del Año de la MLS en 2017
- MLS All Star en 2017
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