Liga Femenil: Así se jugarán las semifinales de la Liguilla del Apertura 2026

El América fue el equipo más contundente en los cuartos de final del Apertura 2026 al golear 6-0 al Toluca en el marcador global. Las Águilas buscan el bicampeonato de la Liga MX y las azulcremas son uno de los equipos favoritos para llegar a la final del torneo.

Pumas por primera vez en la historia logró romper la barrera de los cuartos de final y disputará la antesala de la Fiesta Grande del futbol mexicano, los otros dos equipos son unos recurrentes en estas fases, Chivas y Monterrey que junto al América son clubes que saben lo que es jugar una final.

🦅🔥 ¡LAS AZULCREMAS VUELAN A SEMIFINALES!



¡América se impone ante Toluca en los Cuartos de Final de Vuelta! ⚽️



Con una contundente actuación, las Azulcremas sellan su clasificación a la siguiente ronda. 🙌🏻#TOLvsAME | #LigaFemenilBBVA | #LiguillaHechaDeHistorias pic.twitter.com/hWyRJh8SnC — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 16, 2026

Así se jugarán las semifinales de la Liguilla del Apertura 2026

Monterrey y América llegan a las semifinales del torneo con una sola derrota en la temporada y son los equipos más fuertes del Apertura 2026. Del otro lado están las Chivas que quieren volver a ser campeonas y Pumas que por primera vez peleará por un boleto a la final del certamen.

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Semifinales Apertura 2026

América vs Pumas

Monterrey vs Chivas

Las fechas de los partidos de ida y vuelta se confirmarán en esta semana. Lo único que se sabe es que las fechas programadas para las dos series serán el 9 y 10 de diciembre los primeros dos juegos y el 12 y 13 del mismo mes los compromisos que definen a las finalistas.

¡No importa dónde, siempre están ahí! Gracias, Águilas, por acompañarnos y alentar hasta el final. 🦅💛💙 pic.twitter.com/ajcxjdVEHa — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 16, 2026

¿Por qué la Liga MX se detendrá por casi un mes?

Después de conocer a los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Liguilla del Apertura 2026, la afición de estos clubes deberán de esperar alrededor de un mes para ver a las jugadoras en acción.

La Selección Mexicana Femenil tendrá un compromiso fundamental de cara a la Copa del Mundo del siguiente año. El cuadro nacional tendrá el compromiso ante Haití el próximo 28 de noviembre del 2026.

Las mexicanas deben de conseguir un resultado positivo en este compromiso para avanzar a las semifinales del Campeonato Concacaf W y con ello consigue el boleto para disputar la Copa del Mundo el siguiente año en Brasil.

DCO