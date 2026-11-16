América va ante Pumas en semis de la Femenil

El sueño del bicampeonato en la Liga MX Femenil sigue intacto para el América, que goleó nuevamente 3-0 al Toluca, esta vez en la cancha del Estadio Nemesio Díez, para ganar 6-0 en el global y convertirse en el rival de Pumas en las semifinales del Torneo Apertura 2026.

Serán los primeros capítulos del clásico capitalino en la historia de la competencia que se juega desde el 2017, pues las del Pedregal dieron la sorpresa el sábado al eliminar a Tigres. Rayadas se medirá ante Chivas por el otro boleto a la final del campeonato.

El marcador en la capital del Estado de México se abrió al minuto 9, cuando Gabriela García mandó un servicio al segundo poste donde apareció la goleadora Geyse para poner el primer tanto a favor de las azulcremas con un testarazo que no pudo detener Valeria Martínez.

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El Dato: América y Monterrey repiten en semifinales, lo que deja la puerta abierta para otra final entre ambas, luego de que chocaron en la definición del pasado Clausura 2026.

Las Águilas, a pesar de ir ganando en el global, no dejaron de pisar el acelerador y metieron en su propio campo a las Diablas Rojas, que tenían una que otra jugada aislada sobre el marco que defendía Itzel Velasco, quien fue mencionada muy poco durante los 90 minutos del juego en el Nemesio Diez.

Montserrat Saldívar demostró su poderío al ataque y aparecía en ambas bandas para buscar el segundo tanto de las azulcremas. Fue al minuto 42 cuando mandó un servicio raso al corazón del área, donde Scarlett Camberos se quitó la marca de la defensa rival para rematar y ampliar la ventaja.

El último tanto de la noche fue obra de Priscila da Silva, al aprovechar un error de la portera de las Diablas, al minuto 80.

Por su parte, el Monterrey sufrió de más contra el Pachuca, al que derrotó 3-2 luego de ir 2-0 abajo antes del descanso.

El marcador lo abrió Paola García al minuto 10, cuando la jugadora de las Tuzas quedó sola dentro del área para rematar de cabeza. Paola Manrique intentó mandar el balón por encima de su marco, pero el testarazo era potente y la de gajos terminó tocando las redes rivales.

La noche se le vino a las locales al minuto 20, luego de que Aline Gomes recibió un balón a profundidad en terreno rival y se fue sola contra el marco de las Rayadas. La mediocampista definió al segundo poste para sorpresa de todos.

Pero a dos minutos de arrancada la parte complementaria apareció Valeria del Campo para poner el primero a favor del Monterrey y con ello igualar el global.

Al minuto 69 llegó el segundo tanto de las Rayadas. Lucía García habilitó dentro del área a Diana García, quien tuvo el tiempo para acomodarse y definir con un disparo pegado al poste.

La anotación que terminó con las esperanzas de las Tuzas ocurrió al minuto 81. Alexandra Godínez le pegó desde fuera del área y puso el balón en el ángulo.