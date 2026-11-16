McIlroy obtiene octavo título en Dubái

Rory McIlroy conquistó su primer título en enero del 2009, luego de proclamarse campeón en el Dubai Desert Classic. Su primer triunfo en el PGA Tour fue en 2010

El norirlandés Rory McIlroy igualó el récord con su octavo título de la Carrera a Dubái, que abarca toda la temporada, en el circuito europeo al terminar segundo en el World Tour Championship, que ganó el inglés Tyrrell Hatton.

McIlroy se unió al escocés Colin Montgomerie en lo más alto de la lista histórica de ganadores del premio anteriormente llamado Order of Merit, sumando otro logro importante al currículum de un jugador que ha hecho prácticamente de todo en el mundo del golf, en particular, el Grand Slam de carrera.

Hatton firmó una tarjeta de 66 golpes, 6 bajo par, para ganar el evento que cierra la temporada por cinco golpes, 15 bajo par, pero el foco principal estuvo en la tensa pelea por el título anual de puntos entre McIlroy y el joven español Eugenio Chacarra, quien llegó a Dubái al frente de la clasificación, apenas por delante.

En una última ronda turbulenta, en la que Chacarra jugó un grupo detrás de McIlroy, ambos intercambiaron con frecuencia posiciones en los dos primeros puestos de la clasificación proyectada. McIlroy se impuso con un 67 sin bogeys que lo dejó como segundo en solitario.

Chacarra necesitaba un eagle en el hoyo 18, de par 5, o recibir una ayuda poco probable de un par de jugadores que terminaran sus rondas después que él, pero no ocurrió nada de eso.