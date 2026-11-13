Sener: Contiene estrategia alza de combustibles ante crisis en Ormuz

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, defendió ante la Comisión de Energía del Senado la estrategia del Gobierno federal y aseguró que México evitó los aumentos en combustibles que golpearon a otros países.

“Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos”, afirmó durante su comparecencia por la glosa del Segundo Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria atribuyó esa contención al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a una mayor producción nacional de combustibles. Defendió la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, cuya producción de 270 mil barriles diarios, junto con la de Pemex, ha ayudado a mantener estables los precios pese a la crisis en el estrecho de Ormuz.

Reconoció que la planta tuvo problemas en su arranque, pero afirmó que ya aumentó su producción y redujo las importaciones. En conjunto, la refinación pasó de 925 mil a un millón 107 mil barriles diarios, un alza de 18.8 por ciento.

58 Por ciento de la energía la produce el Gobierno

Informó que la deuda financiera de Pemex bajó nueve por ciento respecto a 2025, y 27 por ciento frente a 2018, hasta 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014. Añadió que sus ingresos crecieron 29 por ciento en el primer semestre y que se pagaron 952 mil millones de pesos a proveedores y contratistas.

Destacó que la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diésel en menos de 27. Afirmó que, en términos reales, la electricidad para las familias es hoy “sensiblemente más barata”.

Asimismo, resaltó la consolidación de una nueva política energética sustentada en la rectoría del Estado, el fortalecimiento de las empresas públicas, la transición energética y la justicia social.

Sobre la soberanía energética, la secretaria sostuvo que el Estado no puede dejar los combustibles y la electricidad “al ciego juego de las fuerzas del mercado”. Sobre el análisis para extraer gas de yacimientos no convencionales, aseguró: “No permitiremos que se afecte el agua para consumo humano”.

Informó que en dos años se hicieron 21 mil 359 obras de electrificación para 600 mil personas de 13 mil comunidades apartadas, “una cuestión de justicia social”, y prometió llevar luz a todos los hogares antes de que termine el sexenio.

Para garantizar la entrega confiable de energía, se destinan inversiones por 161 mil millones de pesos en transmisión —con 35 proyectos concluidos, 83 en ejecución y 37 por iniciar a 2026— y 72 mil millones de pesos en distribución —ya se han concluido 32 nuevas subestaciones, 57 ampliaciones y más de mil 338 obras de modernización—.

La titular de Energía resaltó también el fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante la recuperación de la producción de petroquímicos y fertilizantes. En ese sentido, la producción de petroquímicos de Pemex creció 14 por ciento anual entre enero y septiembre de 2026, comparado con el mismo periodo del 2025, y la de fertilizantes 21 por ciento.