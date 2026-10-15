‎Donald Trump imita video de William Chapman en jaula de tigre con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video generado con Inteligencia Artificial recreando el video de William Chapman, el actor que murió tras ser atacado por un tigre dentro de un parque en Reino Unido.

En redes sociales se viralizó el video en el que se puede observar a un hombre de 24 años de edad que ingresó a la jaula de un tigre ubicada en la zona Land of the Tigers del Yorkshire Wildlife Park.

El actor británico ingresó al hábitat del tigre Altai, el cual reaccionó ante su inesperada presencia y lo atacó, lo que provocó la lamentable muerte del joven pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia.

El video del momento en el que William Chapman es atacado por el tigre Altai se encuentra circulando en redes sociales, y ahora también una versión generada con IA por el presidente estadounidense.

🔴 Hombre muere tras ser atacado por un tigre al ingresar al recinto de felinos en el Yorkshire Wildlife Park



Una jornada que transcurría de manera ordinaria en el Yorkshire Wildlife Park, uno de los zoológicos más reconocidos del norte de Inglaterra, terminó en tragedia luego… pic.twitter.com/PEQAMrtcrJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 11, 2026

Video de Donald Trump imitado el ataque de William Chapman

Por medio de la red social Truth, el presidente estadounidense Donald Trump compartió un video durante la noche del pasado 13 de octubre, y en este aparece junto a un tigre.

El video inicia con el presidente recostado en el pasto, quien luego de que el tigre le pusiera la pata en el brazo decide levantarse y perseguirlo corriendo para poder capturarlo.

Tras una breve persecusión, en el video generado con IA Donald Trump logra abalanzarse sobre el tigre y tirarlo al suelo, para que posterirmente ambos comenzaran a rodar en el piso.

Video de Donald Trump con el tigre ı Foto: Redes Sociales

En un momento Trump queda sobre el cuerpo del tigre, lo toma del cuello y lo levanta en dos patas, lo que genera una imagen en la que ambos se abrazan y sonríen mirando a la cámara.

Esta publicación está siendo fuertemente criticada por los internautas, pues señalan que William Chapman padecía un problema de salud mental y fue brutalmente atacado hasta la muerte.

Video de Donald Trump con el tigre ı Foto: Redes Sociales

Los internautas aseguran que la publicación de Donald Trump demuestra una falta de empatía, e incluso le apuntan que “ha caído muy bajo al explotar la muerte de este joven”.

Luego de publicar el video generado con Inteligencia Artificial, el presidente estadounidense no ha respondido a las fuertes críticas que ha recibido por imitar la trágica muerte de William Chapman.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Oct 13 2026, 11:17 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‌​‌‌​‌​‍​‌‍‍​‌​​​‌‍‌​‍​‌‍‍‍‍​‌ pic.twitter.com/lkyx2bHihJ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2026

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