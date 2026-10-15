Donald Trump retira amenaza y alivia mercado del diésel

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que no vetará las exportaciones de diésel después de amenazar con ello. La decisión coincidió con el acuerdo de los países del G7 que decidieron liberar un total de 100 millones de barriles de petróleo, crudo y diésel.

Donald Trump elogió a los países europeos por el acuerdo alcanzado por el G7, acuerdo hecho con el fin de aliviar los precios de los combustibles, y descartó prohibir las exportaciones de diésel.

“Europa tiene mucho diésel y va a hacer una importante contribución a nivel mundial, y nosotros también. Europa estuvo genial porque liberarán mucho diésel. Ellos usan diésel de una forma más desproporcionada que nosotros. Hicieron algo muy bueno”, sostuvo Donald Trump.

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La sugerencia hecha por Dondal Trump se hizo con el objetivo de contener la escalada de los precios de los energéticos, impulsada por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania. Esto cimbró los mercados debido a la dependencia que tienen algunos países del diésel norteamericano.

México es uno de ellos, ya que el impacto sería especialmente relevante debido a la elevada dependencia de las importaciones de este combustible. De acuerdo con datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), México habría importado en promedio unos 288 mil barriles diarios de diésel estadounidense en junio de este año, alrededor del 10% más que en el mismo mes de 2025. En total, las compras de Estados Unidos cubren más del 40% de la demanda de diésel en el mercado mexicano.

Especialistas adviertieron que “cualquier cambio de políticas de exportación estadounidenses nos puede afectar el suministro” debido a la dependencia de México del combustible que proviene de su vecino del norte".

Con base en datos de investigación, México cuenta con inventarios de diésel para apenas 13 días de consumo, una vulnerabilidad que, ante un eventual corte de suministros desde Estados Unidos, podría elevar el déficit fiscal del país a cerca de 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

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FGR