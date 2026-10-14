William Chapman, actor británico, falleció a los 24 años dentro del Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra, luego de ser atacado de un tigre. La noticia generó conmoción a nivel internacional y abrió numerosas interrogantes sobre lo que ocurrió minutos antes del incidente.

Las primeras investigaciones de la policía británica permitieron reconstruir parte del recorrido que realizó el joven antes de entrar en el espacio donde se encontraba el felino; te contamos qué pasó en La Razón.

¿Cómo ingresó William Chapman a la jaula del tigre, donde murió tras el ataque?

Las autoridades británicas informaron que William Chapman, de 24 años, accedió a la zona conocida como “Land of the Tigers”, en el Yorkshire Wildlife Park, una atracción que tiene una pasarela elevada desde donde los visitantes observan a los felinos.

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El joven abandonó la ruta destinada al público y saltó desde la pasarela hacia el recinto donde permanecían los animales. Después caminó dentro del área restringida y se acercó a uno de los tigres de Amur que habitan en el parque.

El propio William Chapman publicó en Instagram un video grabado por él mismo; en el material se aprecia un tigre descansando sobre una estructura de madera dentro de su hábitat, mientras se oyen los gritos de pánico de los visitantes del parque que lo vieron saltar al lugar.

The man who was mauled by a tiger at Yorkshire Wildlife Park in the UK has been identified as William Chapman.



He uploaded this video of himself walking towards the tiger to his Instagram account just moments before the incident took place. pic.twitter.com/Lu1zg0Odsf — 𝕿🅾️🅿️𝖘𝖍𝖊𝖑𝖋 🔌 (@TopshelfPlug) October 13, 2026

Pocos segundos después de ingresar al hábitat, el tigre llamado Altai reaccionó y atacó al joven. Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del incidente, pero no lograron salvar su vida

Los familiares del actor pidieron a los usuarios dejar de compartir el video del ataque y también describieron a Chapman como un joven brillante, cariñoso y carismático. Además, revelaron que enfrentó una enfermedad mental grave durante varios años y que seguía un tratamiento médico

La policía británica también solicitó que el público evitara viralizar las grabaciones mientras continúan las investigaciones sobre la muerte de William Chapman.

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