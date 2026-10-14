La familia de William Chapman, el joven británico que murió en un ataque de tigre en un parque de Inglaterra, recurrió al público para pedir que se detenga la difusión de las imágenes del incidente.

Sus familiares expresaron su dolor después de que el video comenzara a circular en redes sociales y alcanzara más reproducciones tras publicaciones del presidente estadounidense Donald Trump en las que hace referencia al trágico accidente del actor.

Familia de William Chapman pide no difundir video del ataque del tigre

La familia de William Chapman pidió a los usuarios de redes sociales que dejaran de compartir el video del ataque en el que murió el actor, en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, al norte de Inglaterra.

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William Chapman murió en un ataque de tigre ı Foto: Especial

Allegados al joven señalaron que el hecho de que circulen las imágenes agrava el dolor que enfrentan tras la muerte de Chapman.

“La publicación y difusión de contenido profundamente ofensivo está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”, expresaron, según Reuters.

La polémica creció cuando Donald Trump compartió en X un video del ataque acompañado del mensaje: “¡No te metas nunca con la naturaleza!”. Después publicó otros materiales creados con inteligencia artificial donde aparece él junto a un tigre.

Trump actually posted this AI video of him with a tiger in the middle of the night. This man is demented and mentally unwell. pic.twitter.com/LdVgdCw5xh — Harry Sisson (@harryjsisson) October 14, 2026

¿Quién era el actor William Chapman?

William Chapman estudió en la escuela de artes escénicas Jackie Palmer, en High Wycombe, Inglaterra. Durante su infancia desarrolló una carrera como actor y participó en varias producciones televisivas.

En 2009 interpretó a Alfie Chaplin en la serie May Contain Nuts, protagonizada por Shirley Henderson, conocida por dar vida a Myrtle la Llorona en la saga de Harry Potter.

Más tarde, en 2012, William Chapman apareció como extra en True Stories, una producción de BBC basada en hechos reales, donde dio vida a Edward Jenner, el médico que desarrolló la vacuna contra la viruela.

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