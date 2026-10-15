‎Familiares de William Chapman confirman que tenía tratamiento médico por su salud mental

El video en el que William Chapman es atacado por un tigre en un parque de vida silvestre británico se ha vuelto viral en redes sociales, y sus familiares han confirmado que estaba bajo tratamiento mésico por su salud mental.
Los familiares de William Chapman informaron que el actor padecía una enfermedad mental grave, por lo que durante varios años de su vida estuvo bajo un tratamiento de medicamentos fuertes.
Adicionalmente, apuntaron que los forenses determinarán si los medicamentos que tomaba bajo indicaciones médicas o su enfermedad mental tuvieron alguna relación con su muerte, y pidieron a las personas respetar el proceso que continúa activo.
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La policía de South Yorkshire compartió la declaración de la familia de William Chapman:
“William era un joven brillante, cariñoso y carismático, a quien su familia amaba profundamente; un amor que era correspondido por él. Lamentablemente, William padeció una enfermedad mental grave durante varios años, por lo que le fue recetada medicación fuerte” se lee en el testimonio.
Asimismo, apuntaron que confiaban en que las autoridades esclarecerían “las razones que llevaron a nuestro maravilloso hijo a actuar de esa manera”, por lo que pidieron privacidad durante el periodo de duelo que atraviesan.
¿Qué se sabe sobre el ataque de William Chapman?
Luego de que se viralizara el video en el que el actor británico de 24 años de edad, William Chapman, es atacado por el tigre Altai en su hábitat, sus familiares pidieron que ya no se compartiera el material audiovisual.
William Chapman ingresó a la jaula ubicada en el área Land of the Tigers del Yorkshire Wildlife Park sin autorización el sábado 10 de octubre, y debido a que el araque de Altai provocó la muerte del actor, hasta el momento el parque permanece cerrado.
Las investigaciones sobre el terrible incidente por parte del Ayuntamiento de Doncaster continúan activas, mientras que; de acuerto con un portavoz de la policía de South Yorkshire, la familia de Chapman recibió asistencia de agentes especializados.
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