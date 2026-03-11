Hombre entra a jaula de leones en Edomex | VIDEO

Este lunes se dio a conocer que un hombre ingresó de manera ilegal a una jaula de leones ubicada en el Edomex, sufrió lesiones graves y hasta el momento no ha sido identificado, las autoridades buscan a sus familiares.

Por la madrugada del lunes 9 de marzo se reportó que un hombre presuntamente saltó una barda perimetral para posteriormente ingresar a una jaula de leones que se encuentra en la reserva natural “Los Pinos”, ubicada en el municipio de Ocoyoacan, Estado de México.

De acuerdo con la información que se conoce, este hombre de aproximadamente 40 años de edad entró en presunto estado de ebriedad ingresó a la jaula en la que se encontraban seis leones.

Hombre entra a jaula de leones en Edomex ı Foto: Captura de pantalla

Video del hombre entra a jaula de leones en Edomex

El hombre que ingresó ilegalmente y liberó a los ejemplares, posteriormente logró entrar a una de las jaulas para resguardarse después del ataque de los felinos, y en el video que fue grabado por este se puede observar que los leones también atacaron a un canino.

En el video que grabó el hombre; quien hasta el momento no ha sido identificado, se puede observar que al exterior de la jaula se encuentran al menos dos leones, y el perro que también fue atacado por los leones se encuentra dentro de la misma jaula sin vida.

Debido a que el hombre liberó a los seis leones que se encontraban en dicha reserva, las autoridades estatales del Edomex y personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna (Cepanaf) realizaron un operativo para resguardar a los ejemplares de nueva cuenta.

🔴🦁 ¡Quiso jugar a ser domador, pero los leones no estabon de humor! En estado de ebriedad, libera a varios leones en santuario de #Ocoyoacac; queda atrapado en una jaula y es rescatado tras ser atacado.



📹: Especial. pic.twitter.com/THr2sIllpn — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) March 9, 2026

El hombre que fue atacado por los leones luego de ingresar ilegalmente a la reserva fue trasladado al Centro Médico Adolfo López Mateos para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas que presenta.

Asimismo, se reporta que en días previos un grupo de personas hicieron una fisura en una de las bardas del inmueble con la finalidad de ingresar a la reserva para posiblemente sustraer a los ejemplares que se encuentran resguardados.

Los reportes señalan que cuatro personas lograron escapar del lugar, pero estas fueron capturadas por la Policía Municipal cuando intentaban huir sobre la calle cerca que se encuentra cerca del Centro de Rescate de Circo y Cautiverio (Recica).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha para buscar a los familiares del sujeto que ingresó a la jaula y liberó a leones del Recica.

Ficha de búsqueda de familiares del hombre entra a jaula de leones en Edomex ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.