El multimillonario e inversor Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, lanzó una advertencia sobre el auge de la Inteligencia Artificial y aseguró que el mercado se acerca a un punto de riesgo que podría derivar en el estallido de una burbuja financiera.

Durante la Conferencia Global de CEOs de Forbes en Singapur, el empresario afirmó que el entusiasmo por la IA, combinado con el aumento de las tasas de interés y el creciente endeudamiento de las compañías tecnológicas, ha creado condiciones que le recuerdan a otros ciclos especulativos del pasado.

Burbuja de la IA va a explotar, advierte el multimillonario Ray Dalio

Según publicó Forbes, Ray Dalio señaló que el mercado de la IA se encuentra en una fase avanzada del ciclo y explicó que “estamos en la parte del ciclo anterior pero acercándonos a esa”, en referencia al momento en que la burbuja podría estallar.

El inversionista considera que el fuerte gasto de las empresas en infraestructura de Inteligencia Artificial, financiado en muchos casos mediante deuda, aumenta la vulnerabilidad del sector frente a un entorno de tasas más elevadas.

Hedge fund billionaire Ray Dalio said the artificial intelligence bubble is nearing the point where it may burst as interest rates rise and technology companies borrow heavily to fund the AI infrastructure build out.

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📸: Amal Alhasan via Getty… pic.twitter.com/pthLcuEY6X — Forbes (@Forbes) October 7, 2026

Ray Dalio también advirtió que otros factores, como posibles impuestos a la riqueza y los intentos de convertir ganancias teóricas en dinero real, pueden acelerar una corrección. Recordó: “todo el mundo dice ‘valgo mil millones de dólares’, pero vale, intenta gastarlo”.

El fundador de Bridgewater Associates sostuvo además que las burbujas suelen romperse cuando los inversionistas buscan materializar sus ganancias. “Para gastar eso, tienes que vender riqueza para obtener dinero, y por eso la burbuja suele pinchar en eso”, afirmó durante el encuentro en Singapur.

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