La IA acelera comisión de extorsión y fraude en línea

Un grupo de personas interactúa con su celular, el pasado 12 de enero.

Fraudes en compras, falsas ofertas de empleo, suplantación de bancos, extorsiones digitales, robo de cuentas, violencia sexual en línea y manipulación de imágenes o voces forman parte de las principales amenazas que enfrentan los usuarios en México, de acuerdo con expertos de policías cibernéticas de Michoacán, Aguascalientes y Ciudad de México.

Cecilia Patricia Navarrete Soriano, directora de la Policía Cibernética de la Fiscalía General de Michoacán, señaló que los responsables ya no necesitan conocimientos avanzados para ejecutar ataques.

Los responsables, explicó, buscan información pública, explotan temores o generan confianza hasta obtener datos, dinero o acceso a cuentas. “La ingeniería social ahora es el verdadero ataque y el eslabón más vulnerable sigue siendo la persona, no el sistema”, sostuvo.

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Desde Aguascalientes, Balam García Rivera, director general de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, advirtió que redes sociales y plataformas de mensajería redujeron las barreras para quienes buscan engañar o presionar a una víctima. Explicó que fotografías, ubicaciones, vínculos familiares y actividades cotidianas disponibles en Internet permiten construir historias más creíbles, generar miedo o urgencia y provocar una reacción inmediata.

Navarrete Soriano explicó que ahora es posible generar mensajes personalizados, clonar voces a partir de fragmentos de audio y fabricar imágenes o videos falsos. “La inteligencia artificial no crea nuevos delitos, baja la barrera de entrada y sube la credibilidad del engaño”, afirmó.

En la Ciudad de México, Hugo Lino García, titular de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alertó que una imagen, una grabación de voz o incluso una videollamada ya no constituyen por sí mismas una garantía de autenticidad, por lo que recomendó confirmar cualquier solicitud.