• A ver si no le retiran la “nacionalidad”

Y fue el senador Alejandro Murat, quien antes fue gobernador de Oaxaca, el que ayer tropezó al citar —o bueno, al tratar de hacerlo— al oaxaqueño más universal: Benito Juárez. El traspié del legislador se dio cuando hablaba en tribuna de política exterior. Nos dicen que todo ocurrió muy rápido, pero fue bastante notorio: resulta que el legislador, muy impostado y hasta mostrando —o bueno, intentando mostrar— algunas habilidades en oratoria, soltó, mientras apuntaba con el dedo índice hacia el muro principal del salón de plenos: “como dice aquí en este recinto: Entre los individuos como entre las naciones…”. Ah, pero ahí vino el lapsus: “…la defensa de…”, recitó. Y pues nadie recordó que en la más célebre frase del benemérito de las Américas apareciera eso de “la defensa de”. Nos cuentan que entonces el propio Murat se dio cuenta del gazapo y de plano se puso al lado del atril y dio la espalda para poder leer la frase que antes había señalado. Tuvo que repetir la cita para que le saliera correctamente. Así el oso del legislador morenista. Uf.

• La liga de la ambigüedad

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Otro operativo fallido

Entre quienes conocen bien los significados de ciertas expresiones en la política, nos plantean que no hay que irse con la finta con la declaración de “no tengo interés en una candidatura”, planteada ayer por Citlalli Hernández a reporteros en el Congreso de la Ciudad de México, que le preguntaron si se anotará en Morena por la Cuauhtémoc. Y es que, si bien la integrante de la dirigencia guinda ha hecho saber que en lo que en estos momentos está enfocada es en ayudar a su partido desde la Comisión de Elecciones, también reconoció que no está ajena de la discusión en la que se ha estado planteando que ella podría generar un consenso para ser quien busque la postulación por la alcaldía considerada joya de la corona de la CDMX —y, por cierto, que se confronte con Alessandra Rojo a la que ya le dieron su bendición, para su reelección, el PAN y el PRI—. “Ya iré platicando con los compañeros de Cuauhtémoc a ver qué es lo que están pensando”, ha señalado Citlalli, que, nos dicen, estirará la liga de la ambigüedad algunas semanas más.

• Que siga… la espera

La que ayer llevó su búsqueda de registro hasta las últimas consecuencias —la Feria del Libro del Tribunal Electoral— fue la organización Que Siga la Democracia, ésa que no logró convertirse en partido político. Nos cuentan que una decena de afiliados ingresó camuflada como público y, apenas apareció el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, se quitaron la máscara y cambiaron la conversación de los libros por el expediente que, denunciaron, lleva 111 días sin resolverse. Y es que la agrupación impugnó la negativa del INE a concederle registro nacional por irregularidades en su financiamiento, lo que la llevó a tocar la puerta de la Sala Superior, a ver si en una de ésas tienen suerte y se cuelan en el concierto partidista de la nación. Pero nos dicen que por más esfuerzos que hicieron para irrumpir en el evento literario, ni con petición escrita ni con pregunta en persona consiguieron sacarle algo concreto a Bátiz: “Pronto tendrán una respuesta a su incidente”, les dijo el magistrado. Desde el Tribunal sostienen que no hay un plazo para resolver y que tampoco cederán a presiones. Ahí el dato.

• Votos sí, candidaturas quién sabe

Muy aplaudida entre la oposición, nos dicen, ha sido la diputada panista Kenia López Rabadán, quien aprovechó la discusión de la ley de ingresos y la deuda para hablar de la relación actualmente tirante entre Morena-PT. Dicen que la legisladora, una de las más férreas voces del flanco blanquiazul, echó en cara a los petistas su respaldo a los del guinda para aprobar un endeudamiento por 1.7 billones de pesos para 2027: “No les dan candidaturas y los ningunean”, les gritó. Y remató: “Es tristísimo el papel del PT”. El señalamiento de Kenia, nos recuerdan, llega en un momento sensible para la coalición oficialista, cuando el partido de la estrella reivindica el peso de sus votos y exige encuestas espejo para definir candidaturas el próximo año. Apenas ayer, la senadora petista Geovanna Bañuelos sostuvo que sin la aportación de su partido la 4T no habría ganado 12 gubernaturas. Nos hacen ver que puede que echar limón a la herida de los aliados pueda funcionar precisamente cuando los petistas tienen muy claras sus cuentas electorales. ¿Será?

• Informe de otro planeta

El que, nos cuentan, quiso romper esquemas de comunicación política y llevar su estilo a otra galaxia fue el diputado morenista del Congreso de Puebla, Roberto Zataráin Leal. En un video de más de siete minutos —que por supuesto acaparó vistas en la red—, el legislador recurrió a figuras de apariencia extraterrestre, efectos de ciencia ficción y toda una escenificación para presentar su informe de actividades. Nos dicen que la crítica para Zataráin Leal, en este caso, no es por encontrar formas lúdicas para rendir cuentas, eso quizá se agradece, la cuestión es que tanta producción y cuento galáctico pueden evidenciar más views que los resultados que debería informar. Porque entre tantos recursos intergalácticos, comentan, falta ver cuántos recuerdan sus resultados y cuántos se quedaron con los extraterrestres. Ojalá que quienes votaron por él encuentren la respuesta sin necesidad de establecer contacto con otra civilización. Que alguien avise a Houston.

• El Verde… ¿solo en CDMX?

Nos cuentan que el fantasma de la fragmentación de la 4T volvió a rondar la realidad política en la Ciudad de México, donde el dirigente local del Partido Verde Ecologista, Jesús Sesma, refrescó la idea de que su fuerza compita sin Morena en la capital. El líder del partido del tucán aseguró que con el guinda no existe diálogo y que, ante ese panorama, los suyos se preparan para ir solos. Eso sí, dicen que en la misma conversación, Jesús no dejó de remarcar que le gustaría competir por la Jefatura de Gobierno en 2030. Nos hacen ver que puede que este mensaje lleve dos destinatarios: Morena, para que abra la interlocución, y con los propios verdes, para que sepan que su dirigente en CDMX tiene la mano levantada. Falta ver, comentan, si la anunciada preparación para competir por cuenta propia se convierte en una decisión o si el amago consigue, primero, una llamada de los aliados. Por ahora, Sesma ya puso sobre la mesa tanto la queja como su aspiración. ¿Cómo ve?